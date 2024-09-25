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Анна Импостор, общественный мошенник, утверждает, что не потеряла никакой выгоды от короткого выпуска "DWTS"

Анна Со рокин, закончив тюремный срок, похоже, избегает участия в "Танцах со звёздами.

 and  Hanna Hofmann
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Аня Сорокин, в прошлом известная как Анна Д переводящая, и Эзра Соза участвуют в 'Танцах со...
Аня Сорокин, в прошлом известная как Анна Д переводящая, и Эзра Соза участвуют в 'Танцах со звездами'.

Анна Импостор, общественный мошенник, утверждает, что не потеряла никакой выгоды от короткого выпуска "DWTS"

Бывшая светская львица, отбывающая почти четыре года за решеткой после осуждения за несколько финансовых преступлений, и её спутник Эзра Соса покинули шоу ABC "Танцы со звездами" во время эпизода вторника.

Сорикин не проявила никаких признаков расстройства во время пост-вылетного интервью с со-ведущей Джулианной Хью, которая поинтересовалась мнением Сорикин о её времени в танцевальном зале.

"Ничего", - ответила Сорикин, смеясь.

Учитывая её минимальное экранное время, это, возможно, не стало сюрпризом, учитывая, что она была одной из первых вылетевших участниц, наряду с Тори Спеллинг и её партнером Пашей Пашковым, которые также попрощались в тот же день.

Апатичное отношение Сорикин сохранилось и во время её пост-шоу интервью с GMA, когда она просто упомянула, что "это было что-то новое". Когда её спросили о её любимой стороне участия в шоу, она не стала приукрашивать свой ответ.

"То, что меня выгнали", - засмеялась она.

Однако затем она выразила сожаление о том, что её выгнали так рано из шоу и сожалела о том, что её ожидаемая "вторая шанс" после её юридических проблем была теперь испорчена.

Осуждённая за мошенничество и другие финансовые преступления в 2019 году, Сорикин обманула более $200,000, притворяясь немецкой наследницей с доверенным фондом, чтобы жить роскошной жизнью. Она отсидела два года в тюрьме и ещё 18 месяцев под стражей иммиграционных властей за превышение срока визы.

Телесериал "Изобретая Анну", в котором снялась Джулия Гарнер, рассказывает историю Сорикин.

В последнее время Сорикин живёт под домашним арестом в Нью-Йорке, с электронным браслетом на ноге, оспаривая свой приказ об депортации. Ранее она получила и использовала разрешение Управления по иммиграции и натурализации США на поездку в Лос-Анджелес, где снимается шоу.

Её браслет, украшенный камнями и блестками, привлёк к себе наибольшее внимание в интернете.

Сорикин нашла удовольствие в неожиданном удовольствии от вылета из танцевального конкурса. Несмотря на её ранний уход, она заметила, что шоу предложило ей "что-то новое" в её жизни.

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