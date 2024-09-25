Анна Импостор, общественный мошенник, утверждает, что не потеряла никакой выгоды от короткого выпуска "DWTS"

Бывшая светская львица, отбывающая почти четыре года за решеткой после осуждения за несколько финансовых преступлений, и её спутник Эзра Соса покинули шоу ABC "Танцы со звездами" во время эпизода вторника.

Сорикин не проявила никаких признаков расстройства во время пост-вылетного интервью с со-ведущей Джулианной Хью, которая поинтересовалась мнением Сорикин о её времени в танцевальном зале.

"Ничего", - ответила Сорикин, смеясь.

Учитывая её минимальное экранное время, это, возможно, не стало сюрпризом, учитывая, что она была одной из первых вылетевших участниц, наряду с Тори Спеллинг и её партнером Пашей Пашковым, которые также попрощались в тот же день.

Апатичное отношение Сорикин сохранилось и во время её пост-шоу интервью с GMA, когда она просто упомянула, что "это было что-то новое". Когда её спросили о её любимой стороне участия в шоу, она не стала приукрашивать свой ответ.

"То, что меня выгнали", - засмеялась она.

Однако затем она выразила сожаление о том, что её выгнали так рано из шоу и сожалела о том, что её ожидаемая "вторая шанс" после её юридических проблем была теперь испорчена.

Осуждённая за мошенничество и другие финансовые преступления в 2019 году, Сорикин обманула более $200,000, притворяясь немецкой наследницей с доверенным фондом, чтобы жить роскошной жизнью. Она отсидела два года в тюрьме и ещё 18 месяцев под стражей иммиграционных властей за превышение срока визы.

Телесериал "Изобретая Анну", в котором снялась Джулия Гарнер, рассказывает историю Сорикин.

В последнее время Сорикин живёт под домашним арестом в Нью-Йорке, с электронным браслетом на ноге, оспаривая свой приказ об депортации. Ранее она получила и использовала разрешение Управления по иммиграции и натурализации США на поездку в Лос-Анджелес, где снимается шоу.

Её браслет, украшенный камнями и блестками, привлёк к себе наибольшее внимание в интернете.

Сорикин нашла удовольствие в неожиданном удовольствии от вылета из танцевального конкурса. Несмотря на её ранний уход, она заметила, что шоу предложило ей "что-то новое" в её жизни.

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