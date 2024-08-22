- Анимозность Джулии Сигел становится все более сильной.

Уровень напряженности на шоу "Я — звезда — Легенды джунглей" на RTL+ (показывается одновременно на линейном телевидении RTL в 20:15 22 августа) достиг уровня семь. Атмосфера накалена, и основного виновника, Гюлью Зигель, уже опознали. Кадер Лот подводит итог сложной ситуации: "Мы ведем борьбу на четырех, пяти фронтах одновременно: недосып, плохое питание и внутренние конфликты. Вот что действительно удручает".

Скандал из-за туалетной бумаги в лагере джунглей

Отношения между Кадер Лот и Гюльей Зигель напряжены. После того, как Лот упрекнула группу в большом потреблении туалетной бумаги, Зигель ответила, указав на большую роль туалетной бумаги, которую она видела у Лот. Это поставило Лот в неловкое положение, и она была вынуждена объяснить, что у нее был использованный гигиенический прокладок — ситуация, которую Лот восприняла как большое унижение. Она отчитала Зигель и обвинила ее в намеренном унижении. Несмотря на неоднократные извинения Зигель и заверения, что она не знала содержимое руки Лот, лагерь поддерживает Лот. Даже Торстен Легат выражает понимание женских разногласий: "Мне стыдно, что я делю крышу с Гюльей Зигель в данный момент".

Следующий спор происходит быстро. Элена Мирас резко реагирует на просьбу Ханки Раквиц о большем сочувствии в группе: "Я больше не могу выносить эту чертову симпатию!" Готовка становится особенно опасной, когда жестокая Гюлья и вспыльчивая Элена делят кухню с ножами. В конце концов, Мирас отказывается от своей роли помощника и большую часть времени проводит, сплетничая о Зигель. Вот так, заявляет Мирас. "Я чувствую себя крайне обиженной", — жалуется она в телефон джунглей ночью. "Это похоже на толпу, все против одного, как будто из ниоткуда".

Ханка Раквиц выбирает уход

В то время как Раквиц обдумывает свои варианты, на следующее утро она объявляет о своем предстоящем уходе. Перед уходом она выражает свое недовольство своими товарищами по лагерю: "Я буду страдать от расстройства желудка из-за мяса, которое здесь подают, и некоторых опытов, которые будут преследовать меня". Она обнимается и дает слова поддержки Зигель: "Гюлья, я очень сожалею о тебе. Теперь тебе нужна огромная сила".

Однако не все так плохо: Джиги Бирофио празднует свой день рождения! Самоутвержденный казанова не хочет ничего больше, чем интима. "Мы не можем вам помочь в этом", — быстро уточняет Сара Кнаппик. Вместо этого ему разрешают участвовать в испытании джунглей вместе с Лот и Легатом. Конкурс классический: Лот ведет машину вслепую, Легат направляет, а Бирофио передает инструкции. По пути они преодолевают препятствия, связанные с грязью, слизью и супом, которые обливают участников на каждом этапе.

Работа интенсивная, но успешная. Хотя молчание Легата вызывает смертельную напряженность, которая может сбросить десять лет с его жизни, в конечном итоге он выводит машину из грязи и толкает ее через финишную линию своей силой в последние моменты. Троица зарабатывает восемь звезд.

Вместо празднования и торта на день рождения Легат придумывает план, чтобы избавиться от "зла" в лагере. Он хочет определить лояльности на основе ответов на успех в испытании. Неудивительно, что он сосредотачивает свое внимание на одном — Гюлье Зигель. "Вы действительно можете увидеть горящие глаза и рога", — оценивает он. И предупреждает: "Ненависть начинает закипать сейчас..." Можно надеяться, что Зигель будет выбрана своими коллегами в следующем эпизоде...

В ответ на растущее напряжение в лагере Комиссия может вмешаться и разрешить текущие конфликты между участниками, в частности между Гюльей Зигель и Кадер Лот. После столкновения Гюльи Зигель с Кадер Лот по поводу инцидента с туалетной бумагой Комиссия может провести расследование, чтобы убедиться, что правила справедливости и равенства соблюдаются в лагере джунглей.

Читайте также: