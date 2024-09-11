- Англия чтит символическую фигуру летом, Кейн.

Гарри Кейн перехватил все внимание на своем историческом матче, оставив футбольных фанатов Англии у своих ног. Но это было не просто триумфальное выступление Кейна, а также демонстрация его бомбардирских способностей. После того, как он забил два гола в ворота Финляндии со счетом 2:0 в матче Лиги наций на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, британские СМИ выразили свое восхищение капитаном «Трех львов».

«Это было замечательное выступление для меня», — прокомментировал Кейн свои 67-й и 68-й голы за Англию в своем 100-м матче. Затем он слегка поддел своих критиков: «Когда люди сомневаются в тебе, это только подстегивает твою решимость доказать им обратное».

Высокие похвалы для Баварии форварда

Это был не просто вызывающий ответ от Кейна, а демонстрация его умения забивать голы. «Два выдающихся гола среди лучших для своей страны», — написал таблоид «The Sun».

Кейн забил в 57-й и 76-й минутах, первый раз с примерно 15 метров справа, используя удар правой ногой под перекладину после великолепного приема мяча и обмана соперника. Затем, с примерно 11 метров после паса справа, снова используя правую ногу, он ударил чуть выше пояса в угол ворот. «Как всегда, он делает это легко», — заметил репортер Fox Sports.

«Это его ночь», — заявил дебютант Нони Мадуке, который ассистировал Кейну во втором голу: «Работать с Гарри — удовольствие, потому что когда ты отдаешь ему мяч в штрафной, он награждает тебя голевой передачей».

«Два потрясающих завершения»

После финального свистка Кейн сказал, что не мог бы попросить лучшей игры, снимая видео для своих фанатов на поле стадиона «Уэмбли», все еще держа в руках золотую шапку, полученную перед матчем. «Какая ночь! Я действительно горжусь», — сказал Кейн. Это был один из его самых гордых моментов, играя за английскую национальную команду.

«Гарри Кейн снова заставляет замолчать своих критиков, пробивая стойкую оборону Финляндии двумя потрясающими ударами», — гласил заголовок «Daily Mail». А «The Sun» не удержался от небольшой игры слов: «После того, как его сделали козлом отпущения в Германии этим летом, он снова стал GOAT». GOAT расшифровывается как «Величайший из всех времен», но также означает «козел» на немецком языке.

Кейн, который не смог блистать в проигранном финале Евро в Берлине против Испании, также впечатлил своих соперников на этот раз. «Статистика, выступления, действия и влияние, которое он оказывает на свою команду, делают его исключительным игроком», — сказал голкипер национальной сборной Финляндии Лукаш Храдецки из немецкого чемпиона «Байер Леверкузен», добавив: «Чудесно иметь такого игрока в Бундеслиге».

Фанаты скандируют имя Кейна

В избранной группе из 100 игроков Кейн теперь занимает десятое место. Рекордсмен по количеству матчей за «Трех львов» — бывший легендарный голкипер Питер Шилтон с 125 матчами, и эта цифра, похоже, достижима для Кейна, как и отметка в 100 голов.

Кейн уже обошел Уэйна Руни (53) как лучшего бомбардира. «Я не ставлю границ своим достижениям. Знаю, что буду получать шансы, если буду частью этой команды. И если я буду получать шансы, я смогу забить множество голов», — заявил Кейн.

Когда его заменили на 79-й минуте, фанаты на стадионе встали. «Это был особенный вечер для него», — объяснил и.о. тренера Ли Карсли. «Я хотел дать фанам возможность выразить свою благодарность».

Преемник Кейна, Гарет Саутгейт, ушел после Евро — к большому разочарованию Кейна, так как он и его товарищи по команде оказались в группе B Лиги наций. Но выступление Кейна было ничем иным, как исключительным.

«Капитан «Трех львов» Гарри Кейн продолжил блистать за национальную команду Англии, забив два гола в их победе со счетом 2:0 над Финляндией в матче Лиги наций», — после своей выдающейся игры и.о. тренера Ли Карсли признал важность Кейна, позволив фанам отпраздновать его достижения во время матча.

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