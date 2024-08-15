Анджелина Паннек рожает своего третьего ребенка

Все хорошее приходит по трое, как говорится. Ангелина и Себастьян Паннек согласны. Рождение их третьего ребенка сделало их семью "полной", объявили звезды реалити-шоу.

Ангелина и Себастьян Паннек стали родителями в третий раз. Пара-инфлюенсер объявила об этом своим подписчикам в Instagram. В совместном посте они написали: "Малыш, ты делаешь нашу семью полной, и мы благодарны жизни каждый день за троих таких замечательных, здоровых детей". В посте они обещают своим детям: "Мы всегда будем рядом с вами, какой бы путь вы ни выбрали. Мы здесь для вас, навсегда и вечно".

Пара поделилась клипом, показывающим фото со съемки живота. В сопровождающем тексте троица родителей написала: "Наш замечательный сын. Мы с нетерпением ждали этого дня, так хотели finally взять тебя на руки и обнять. Мама, папа и твои братья и сестры безумно любят тебя и показывают это каждую секунду".

Пара не раскрыла никаких подробностей о родах. С новостями о ребенке Ангелина Паннек прервала свой объявленный перерыв в социальных сетях. После нескольких фотосессий с беременным животом и картинок с роскошного детского душа, 32-летняя женщина в середине июля простилась со своим "детским перерывом". "Я с нетерпением жду того, чтобы полностью насладиться этим замечательным временем с моей семьей. Когда я буду готова, я вернусь онлайн", - написала она в Instagram.

Для Ангелины и Себастьяна Паннека это их третий ребенок вместе и второй сын. "Любовь в воздухе и в нашем третьем чуде", - объявили они о беременности в феврале. Их первый сын родился летом 2020 года, за ним последовала дочь осенью 2022 года. Пара поженилась в 2020 году.

Оба стали известными как кандидаты в "Бachelor" вселенной. Себастьян Паннек был "Бachelor" в 2017 году и был вместе с победительницей Клеа-Ласи Жухн в течение полутора лет. Ангелина Паннек заняла второе место в "Бachelor" Кристиана Тевса в 2014 году, все еще под именем Ангелина Хегер. В 2015 году она приняла участие в Джунглекамп.

После объявления о рождении их третьего ребенка Ангелина и Себастьян Паннек выразили благодарность в Instagram, сказав: "Малыш, ты делаешь нашу семью полной, и мы благодарны жизни каждый день за троих таких замечательных, здоровых детей". Когда их новорожденный рос в утробе, Ангелина, которая ранее объявила перерыв в социальных сетях, решила вернуться онлайн, чтобы поделиться этой радостной новостью со своими подписчиками.

Читайте также: