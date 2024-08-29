Анджелина Джоли почитается как божественная фигура в Венеции.

Анжелина Джоли приземлилась в Венеции на кинофестивале, блистая голливудским шармом в полупрозрачном платье. Ее бывший муж Брэд Питт, как ожидается, последует ее примеру – сохранит ли она свою яркую улыбку? По прибытии Джоли продемонстрировала радостное настроение, общалась с фотографами и демонстрировала свой дух. На своем первом промо-мероприятии фильма "Мария" 49-летняя актриса выбрала наряд, напоминающий греческую богиню, что идеально подходит для роли, которую она играет в биографическом фильме, снятом Пабло Лarraín. Фильм, рассказывающий о жизни знаменитой оперной певицы Марии Каллас, будет показан в четверг на Венецианском кинофестивале, который начался накануне и продлится до 7 сентября. "Мария" поборется за "Золотого льва".

По прибытии в отель Excelsior Джоли надела длинное коричневое шелковое платье, которое было одновременно элегантным и слегка прозрачным, дополненное подходящей обувью и солнцезащитными очками. Ее волосы были немного светлее, чем обычно.

В Венеции с Джоли также присутствуют актеры Валерия Голино, которая играет сестру Марии Каллас Якинти, и Халук Бильгинер, который играет греко-аргентинского судовладельца и возлюбленного Каллас Аристотеля Онассиса.

Воссоединится ли Питт и Джоли в Венеции?

В то время как "Мария" занимает центральное место среди конкурентов, криминальная комедия "Волки" - совместный проект голливудских звезд Джорджа Клуни и Брэда Питта после "Сжечь после прочтения" в 2008 году - занимает место на периферии фестиваля.

Возможность воссоединения бывших возлюбленных Анжелины Джоли и Брэда Питта в Венеции будоражит фанатов. Их развод, отмеченный спорным разделом опеки, все еще продолжается.

Говоря об этом, директор фестиваля Альберто Барбера сказал "Ванити Фейр": "Анжелина прибудет 29-го и уедет с Пабло Лarraín в Теллурайд. Брэд прибудет в Венецию 31-го. Вероятность их встречи на Лидо очень мала".

Джоли и Питт впервые встретились во время съемок "Мистер и Миссис Смит" в 2005 году, и их роман привел к помолвке в 2012 году, свадьбе во Франции в 2014 году. Их брак закончился, когда Джоли подала на развод в сентябре 2016 года.

Несмотря на продолжающийся спор о опеке, возможность краткой встречи Анжелины Джоли и Брэда Питта в Венеции вызывает волнение у фанатов.

Тем не менее, директор фестиваля Альберто Барбера раскрыл, что вероятность их встречи на Лидо очень мала.

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