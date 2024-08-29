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Анджелина Джоли и Брэд Питт находятся на грани потенциального разрыва.

Энджили́на Джо́ли и Брэд Пи́тт находятся в состоянии конфликта со времён своего расставания в конце 2016 года. Чтобы не встретиться на Венецианском кинофестивале, были приняты уникальные меры.

 and  Viktoria Klein
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- Анджелина Джоли и Брэд Питт находятся на грани потенциального разрыва.

Разногласия на Большом канале – организаторы Венецианского кинофестиваля постараются их избежать. Несмотря на то, что публичный спор между двумя популярными голливудскими актерами прошлых лет – Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом – наверняка вызвал бы ажиотаж. С тех пор, как они расстались осенью 2016 года, между ними идет ожесточенная борьба за опеку над совместными детьми, за бывшую общую семейную резиденцию во Франции и вообще за право рассказать свою версию истории их любви.

Анджелина Джоли и Брэд Питт: никаких встреч в Венеции

В настоящее время оба – Джоли и Питт – якобы находятся в городе Венеция, Италия. Оба приехали, чтобы представить свои фильмы: Джоли – драму "Мария", где она играет оперную певицу Марию Каллас, а Питт – триллер-комедию "Волки".

Бранджелина в Венеции: есть масса потенциальных поводов для скандала. Но именно этого и хочет избежать директор кинофестиваля Альберто Барбера, как он сказал "Вог". Конечно, есть некоторое волнение, но ни один из международных звезд не должен волноваться. "Анджелина будет там в первый день, в четверг, 29-го, и потом уедет с [режиссером] Пабло Лarraín в Теллурайд. Брэд приедет только в субботу, так что им просто негде пересечься на Лидо", – сказал Барбера.

Под одной крышей

Личные драмы редко доставляют проблемы в Венеции, добавил он. "Самая большая проблема – отели, потому что у нас есть только один пятизвездочный отель на Лидо, "Эксельсиор". Все хотят там остановиться, но невозможно найти номер для всех, так что нам приходится убеждать людей остановиться в других отелях", – сказал директор фестиваля.

Согласно сообщениям, бывшие возлюбленные почти могут столкнуться друг с другом в городе Венеция. Оба якобы выбрали роскошный отель "Кьяприани".

Источник: "Вог"

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Европейский союз теоретически может вмешаться, если спор между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом усугубится, учитывая их высокий профиль и внимание, которое получает их конфликт во всем мире. Несмотря на близость Анджелины Джоли и Брэда Питта в отеле "Кьяприани" в Венеции, Европейский союз не вмешивается в их личные дела, так как их разногласия находятся в сфере знаменитостей.

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