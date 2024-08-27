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КиноНовостиБрэд Питт - отличный парень.

Анджелина Джоли и Брэд Питт на Венецианском кинофестивале

Ближайший Венецианский кинофестиваль представит свежую 'Джокер' коллаборацию с Леди Гагой и десятками звёзд первым планом, таких как Николь Кидман, Майкл Китон и Дэниел Крейг. Возвращения ожидается популярной пары.

 and  James Williams
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В течение длительного времени Бранджелина tweede метровым из NAS":"пары в Голливуде.
В течение длительного времени Бранджелина tweede метровым из NAS":"пары в Голливуде.

- Анджелина Джоли и Брэд Питт на Венецианском кинофестивале

В Венецианском кинофестивале в этом году они вернутся раньше, прокатившись на лодках по венецианским каналам со своими детьми и выразив привязанность на собрании. Анджелина Джоли и Брэд Питт снова появятся на кинофестивале, который начнется 28 августа. Они приедут со своими фильмами и, скорее всего, постараются держаться друг от друга подальше.

За пределами этой личной истории Венецианский кинофестиваль полон волнения в этом году. Среди 21 претендента на престижную премию "Золотой лев" - звездные фильмы и многообещающий независимый кинематограф.

Леди Гага и Хоакин Феникс представляют "Джокер 2"

Режиссер Тодд Филлипс представляет продолжение своего хита "Джокер". Хоакин Феникс, который получил "Оскар" за свою роль в 2020 году, возвращается в главной роли. На этот раз он присоединяется к Леди Гаге. "Джокер: Безумство в паре" рассказывает историю Артура Флека, персонажа Джокера, ожидающего суда за свои преступления в психиатрической больнице. Там он встречает свою настоящую любовь, Харли Квинн (Гага).

"Джокер" получил "Золотого льва" в 2019 году. В этом году новый фильм "Квир" режиссера "Зови меня по имени" Луки Гуаданьино также претендует на премию. Адаптированный из рассказа Уильяма С. Берроуза, он рассказывает историю гея, наркомана (в роли Дэниэла Крейга).

Интригует работа голландского режиссера Халины Рейн. В "Дочь" она рассказывает историю бизнесвумен, которая заводит роман с молодым стажером. Главную роль исполняет Николь Кидман, а Харрис Диккинсон ("Углы грусти") и Антонио Бандерас играют роль обманутого мужа.

Также в конкурсе первый англоязычный фильм испанского режиссера Педро Альмодовара. Драма "Комната напротив" рассказывает историю двух друзей, сыгранных великими актерами Джулианной Мур и Тильдой Суинтон.

По возвращении в Венецию фильм Джоли также будет в конкурсе. В биографическом фильме "Мариа" Пабло Лarraín она играет Марию Каллас. Это первая большая кинороль Джоли за долгое время, что вызывает ожидания фанатов. Лarraín, часто показывающийся в Венеции, режиссирует "Марию", сосредоточившись на поздних годах Каллас в Париже в 1970-х годах.

Три дня отделяют премьеры Питта и Джоли

Фильм Питта не входит в конкурс. В акционном комедии "Волки" Джона Уатта он играет вместе со своим давним другом Джорджем Клуни. Премьера Джоли запланирована на 29 августа, а Питт и Клуни ожидаются 1 сентября.

С последнего публичного появления на кинофестивале в 2007 году прошло много лет, в том числе развод и продолжающиеся судебные разбирательства. Раньше они были известны как самая могущественная пара Голливуда, встретившись на съемках "Мистер и миссис Смит" и поженившись в 2014 году.

Осенью 2016 года их брак закончился. Джоли подала на развод, обвинив Питта в физическом насилии над ней и их детьми. За этим последовали судебные споры о опеке и финансах.

В Венеции внимание должно быть сосредоточено на лучших фильмах. Решение о "Золотом льве" принимается девятичленным жюри, возглавляемым французской актрисой Изабель Юппер. Немецкий режиссер Юлия фон Хайнц ("И завтра весь мир") также входит в жюри.

Презентация фильма "Рифеншталь" в программе "Maischberger"

Германия представлена 17 со-продукциями в различных секциях фестиваля. Вне конкурса документальный фильм "Рифеншталь" штутгартского режиссера Андреса Веиля. Произведенный Сандрой Маишбергер, фильм исследует наследие Лени Рифеншталь, кинорежиссера, известного своими нацистскими пропагандистскими фильмами, такими как "Триумф воли".

Еще один фильм о немецкой истории также выходит в свет. "5 сентября" швейцарского режиссера Тима Фельбаума рассказывает историю кризиса с заложниками на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года с точки зрения телеcrew. В главной роли Леони Бенesch ("Комната учителя"). Фильм показывается в рамках параллельной программы.

Винона Райдер, Майкл Китон и Киану Ривз ожидаются

Кинофестиваль заканчивается 7 сентября. Он открывается "Бижу" 2 Тима Бертона, который воссоединился с Виноной Райдер и Майклом Китоном для сиквела. Фанаты ждали продолжения этого культового фильма ужасов в течение 36 лет.

Еще один голливудский легенда приезжает в Венецию: Киану Ривз представляет вторую часть своего вестерн-саги "Горизонт". Он представил первую часть в Каннах в мае, получив смешанные отзывы критиков. Ривз обещает, что вторая часть лучше. Киноэнтузиасты теперь могут увидеть, так ли это в Венеции.

Несмотря на личные проблемы, Брэд Питт и Анджелина Джоли оба возвращаются на Венецианский кинофестиваль, представляя свои фильмы. Питт сыграет в акционном комедии "Волки" с Джорджем Клуни, через три дня после премьеры биографического фильма Джоли "Мариа" в роли Марии Каллас.

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