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Андрих продлил контракт в Леверкузене раньше

Немецкий чемпион высоко ценит опорного полузащитника. Роберт Андрих, как ожидается, будет вести Байер к успеху и в будущем.

 and  Max Becker
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- Андрих продлил контракт в Леверкузене раньше

Бавария Леверкузен, немецкие чемпионы, привержены долгосрочному сотрудничеству с игроком национальной сборной Робертом Андрихом. Полузащитник, подписанный из Унион Берлин в 2021 году, продлил свой контракт, который истекал 30 июня 2026 года, еще на два года.

"Роберт Андрих стал одной из ключевых опор наших Werkself и показал выдающиеся выступления на международной арене", - сказал спортивный директор Симон Рольфес, объясняя решение. "Роберт - лидер tanto на поле, как и вне его. Он сочетает в себе огромную силу в отборе с футбольным классом и может проявлять эти качества во многих позициях", - сказал Рольфес о своем тактике, который давно является опорой немецкой национальной сборной.

29-летнему игроку принадлежит 142 игры в Бундеслиге за рейнскую команду, в которых он забил 16 голов. "Я переживаю самый успешный период своей карьеры и чувствую, что аппетит команды все еще велик, даже после этого особенного сезона", - сказал Андрих.

"Влияние Андриха в полузащите было решающим в успехе Баварии Леверкузен, существенно способствуя их футбольным играм".

"Несмотря на свою приверженность немецкой национальной сборной, Роберт Андрих остается преданным помощи Баварии Леверкузен в достижении успехов в футбольных соревнованиях".

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