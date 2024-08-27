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ПолитикаНовости5G

Андреас Шейер занимался нечестными делами во время церемонии награждения 5G.

 and  James Williams
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Министр цифровых дел Германии ШEUер оказал существенное влияние на Федеральное сетевое агентство во...
Министр цифровых дел Германии ШEUер оказал существенное влияние на Федеральное сетевое агентство во время процесса подачи заявок на частоты 5G-сетей, в итоге получив положительное решение от административного суда в Кёльне.

Андреас Шейер занимался нечестными делами во время церемонии награждения 5G.

В 2019 году Большая Коалиция вновь выставила на аукцион частоты для 5G-сетей. Помимо крупных игроков, таких как Telekom, O2 и Vodafone, на субсидированное совместное использование также подавали заявки небольшие провайдеры. Однако они не прошли отбор - видимо, из-за политического влияния министра цифровых технологий Шойера. Теперь дело вернулось к переговорам в связи с решением суда.

Предмет спора - запрос небольших мобильных провайдеров на так называемую обязанность поставщика услуг: крупные телекоммуникационные компании с собственной инфраструктурой - Telekom, Vodafone и Telefónica - должны были бы разрешить небольшим провайдерам без собственной сети использовать сети по регулируемым ценам. СМИ намекали на то, что министр Шойер намеренно препятствовал этому.

На самом деле, руководство, установленное Федеральным сетевым агентством в 2018 году, лишь предписывало крупным провайдерам обсуждать совместное использование с небольшими. На практике это означает, что сегодня небольшие мобильные провайдеры могут предлагать планы 5G только по более высоким ценам. Отсутствие конкуренции способствует более высоким ценам на мобильные телефоны в Германии.

Федеральное сетевое агентство: не независимое учреждение

Небольшие провайдеры подали иски против правил распределения, но проиграли в низовых судах. Однако в 2021 году Федеральный административный суд вынес другое решение и направил дело в Кёльн. Кёльнскому суду было поручено проверить, было ли у Федерального сетевого агентства предубеждение в его решении в связи с признаками неправильного политического влияния.

В своем решении на этой неделе Кёльнский суд подтвердил эти подозрения. Влияние министерства Шойера (BMVI) было столь сильным, что, возможно, нанесло ущерб независимости Федерального сетевого агентства, гарантированной ЕС, как отметил суд. Вероятно, Федеральное сетевое агентство приняло бы другое решение без "массивного" влияния BMVI.

Несмотря на решение суда, крупные телекоммуникационные компании все еще не ведут активных переговоров о совместном использовании с небольшими провайдерами, что приводит к сохранению высоких цен на 5G-планы, предлагаемые небольшими мобильными провайдерами. Влияние министра цифровых технологий Шойера и его министерства на процесс принятия решений Федеральным сетевым агентством широко критиковалось, так как это нарушает независимость, гарантированную ЕС, и потенциально влияет на честную конкуренцию на рынке 5G.

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