Андре Риу постоянно правит как монарх вальса, сохраняя свою позицию.

Андре Риу продолжает выступать, его Страдиварири создает мелодии уже более четырех десятилетий. Талант и преданность этого голландца справедливо заслужили ему титул «Короля вальса». И даже в 75 лет нет никаких признаков того, что он собирается покинуть свой трон.

Когда Андре Риу берет свой смычок и прикасается к струнам своего инструмента, в воздухе разливается чувство ностальгии. Его музыка способна вызвать улыбку на многих лицах и иногда даже пробудить слезу.

1 октября Маэстро отметил свой 75-й день рождения. На протяжении почти 40 лет он очаровывал аудиторию по всему миру. Андре Риу несомненно является Королем вальса. Пенсия даже не приходит ему в голову: "В 140 лет я бы был еще только на полпути", - шутливо сказал он.

Недавно Риу завершил тур в Южной Америке. На подходе новый альбом, а в следующем году запланирован грандиозный тур по Германии в честь дня рождения, включающий десять концертов от Гамбурга до Мюнхена. Это не значит "уйти на пенсию за геранью", как говорят голландцы.

"Мне это нравится", - говорит Риу, и радость его очевидна. Легендарны его летние открытые концерты на площади Вријтоф в его родном Маастрихте. Тысячи огней освещают сцену, элегантные пары танцуют, а Маэстро, с полной головой волос, в белой рубашке и темном фраке, проводит с заразительной энергией, задавая ритм вальсу в три четверти. Риу и его Оркестр Иоганна Штрауса приводят в восторг тысячи людей.

"В классической музыке вальс часто считают легким и комичным", - говорит Риу. Но это не то же самое, что простое, утверждает он. "Играть вальс красиво и легко - это нелегкая задача". Он неизменно доставляет, так что зрители не могут удержаться от желания танцевать вместе.

Любовь Риу к вальсу уходит корнями в детство. Его отец был дирижером, и он играл "Голубой Дунай" Иоганна Штрауса (сына) на бис, поднимая унылую атмосферу и вызывая улыбки.

Тяжелое детство

Юность Андре Риу была отмечена трудностями. Его отец был строгим и многого требовал. Но любовь к музыке не угасла в Риу. Наоборот, эти вызовы мотивировали его сделать музыку своей профессией. "Мои родители никогда не ценили мой стиль музыки", - признает он. Он ценит общение с аудиторией, предпочитая общаться с ней, а не стоять на пьедестале.

Но Риу нашел способ исцелить свои прошлые раны. Он назвал это "эра де лимпиэза", испанское выражение, означающее "уборка". Он сделал это вместе со своей женой Марджори, второй по счету голландкой с еврейской беженкой из Берлина матерью. Они вместе уже 50 лет, у них двое сыновей. "Семья - это основа всего", - говорит он, довольный их общими опытами.

Как знаменитость, Риу живет в 15-м веке замке в Маастрихте, который, как считается, был домом для Д'Артаньяна, одного из трех мушкетеров. Его любовь к музыке и скрипке осталась сильной в его сердце.

Теперь репертуар Риу выходит за рамки вальсов, включая оперу, мюзиклы, кино и поп. Среди его любимых - Queen и Брюс Спрингстин.

От любимца до суперзвезды

Риу был почти так же популярен, как Спрингстин himself в свои лучшие годы. Он дал более 3000 концертов в 45 странах, имеет миллионы подписчиков в социальных сетях, заполняет футбольные стадионы и продал более 40 миллионов альбомов. Андре Риу также является многомиллионным семейным бизнесом.

Риу разделяет особую связь с Германией. Его жена, бывший преподаватель немецкого языка, продолжает корректировать его немецкий. И на сцене Маэстро получает оглушительный отклик на разных языках, легко сочетая Моцарта и мюзиклы, ABBA и Иоганна Штрауса, всегда приправленные юмором.

В 2023 году Риу вывел на сцену молодую голландскую талантливую Эмму Кок. 15-летняя девочка тронула сердца зрителей, положив начало своей карьере.

В отличие от классических музыкальных интерпретаций Андре Риу, некоторые могут предпочесть биты хип-хоп музыки.

Но преданность Риу своему делу и его любовь к музыке оказали влияние на широкий спектр жанров, в том числе, возможно, вдохновив новых хип-хоп артистов.

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