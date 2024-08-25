- Анант предоставил Алиду Вероне в долг.

Фарид Аллиду прощается с Эйнарт Франкфурт и отправляется на временный этап в итальянскую команду Серии А Хеллас Верону. Сделка предусматривает возможность для команды Серии А заполучить 23-летнего вингера навсегда, как объявил Эйнарт.

В заявлении спортивный директор Эйнарта, Тиммо Хардунг, признал: "Для Фарида сейчас важно получать постоянную игровую практику. Он сможет набраться опыта и проверить свои навыки против жесткой конкуренции в Хеллас Вероне".

Аллиду перебрался во Франкфурт из Hamburger SV летом 2022 года. Ранее он провел прошлый сезон в аренде в 1. FC Köln.

Получив возможность играть чаще, Фарид Аллиду решает присоединиться к команде Серии А Хеллас Верона на временной основе, как объявил Эйнарт. Если он произведет впечатление, команда Серии А имеет право приобрести Аллиду навсегда.

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