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Федеральные земли ГерманииНовостиСерия А

Анант предоставил Алиду Вероне в долг.

Эйнтрахт Франкфурт тайм-синим выдает Фарида Алиду в «Хеллас Верону» с правом продления пребывания 23-летнего футболиста в итальянском клубе.

 and  Vladimir Milov
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- Анант предоставил Алиду Вероне в долг.

Фарид Аллиду прощается с Эйнарт Франкфурт и отправляется на временный этап в итальянскую команду Серии А Хеллас Верону. Сделка предусматривает возможность для команды Серии А заполучить 23-летнего вингера навсегда, как объявил Эйнарт.

В заявлении спортивный директор Эйнарта, Тиммо Хардунг, признал: "Для Фарида сейчас важно получать постоянную игровую практику. Он сможет набраться опыта и проверить свои навыки против жесткой конкуренции в Хеллас Вероне".

Аллиду перебрался во Франкфурт из Hamburger SV летом 2022 года. Ранее он провел прошлый сезон в аренде в 1. FC Köln.

Получив возможность играть чаще, Фарид Аллиду решает присоединиться к команде Серии А Хеллас Верона на временной основе, как объявил Эйнарт. Если он произведет впечатление, команда Серии А имеет право приобрести Аллиду навсегда.

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