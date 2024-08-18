- Анализ показывает: Рынок жилья в городских районах демонстрирует стагнацию

В крупных городах Германии, согласно исследованию гиганта недвижимости JLL, сектор аренды жилья находится в затяжном спаде и работает менее эффективно. Это происходит из-за растущего разрыва между текущими арендными ставками и новыми предложениями, что заставляет арендаторов избегать переездов, так как они вынуждены платить значительно больше за новую квартиру, согласно исследованию.

В результате уже ограниченный запас предложений сокращается еще больше, поскольку fewer properties enter the market. Это, в свою очередь, повышает 'арендную плату за новый договор аренды', усугубляя положение для тех, кто ищет жилье. Фактическая потребность в жилье может быть преувеличена.

JLL выявил значительные различия между арендной платой за новый договор и существующей арендной платой в Мюнхене и Берлине. Переезд в эти города особенно дорог, так как арендная плата за новый договор в среднем на 8 или 7,50 евро больше за квадратный метр, чем в старой квартире. Франкфурт занимает второе место с разницей в 4,80 евро за квадратный метр. Дрезден и Дюссельдорф, однако, предлагают более дешевые варианты с разницей всего около 1,50 евро, делая переезды более реальными.

Кроме того, чтобы стимулировать предложение путем нового строительства, Роман Хайдрих, менеджер JLL, предлагает стимулировать оборот. Возможности обмена могли бы способствовать этому. Кроме того, стоит рассмотреть возможность регулирующих мер для быстрого выравнивания существующих арендных ставок с рыночной ставкой.

Рынок недвижимости в крупных городах, таких как Мюнхен и Берлин, согласно исследованию JLL, испытывает существенную разницу между арендной платой за новый договор и существующей арендной платой. Эта разница делает переезды в этих городах финансово обременительными для арендаторов.

В свете текущего состояния рынка недвижимости увеличение оборота путем стимулирования возможностей обмена могло бы помочь приблизить существующие арендные ставки к рыночной ставке, как предложил Роман Хайдрих из JLL.

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