Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиРак

"Анализ" обнаруживает рак молочной железы

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
После операции по удалению опухоли Элль Макферсон предпочла отказаться от стандартных методов...
После операции по удалению опухоли Элль Макферсон предпочла отказаться от стандартных методов лечения

"Анализ" обнаруживает рак молочной железы

В 80-х годах, австралийская модель Элль Макферсон получила прозвище "Богиня". Сейчас, в 60 лет, она поделилась своей личной борьбой с диагнозом рака груди, который она получила несколько лет назад. В интервью журналу "Женщины Австралии" она описала этот опыт как смесь шока, неопределенности и уныния.

После удаления небольшой опухоли из груди врач сообщил ей, что это "положительный HER2, рецептор эстрогена интрадуктальный карцинома". Медицинские работники предложили курс лечения, включающий мастэктомию и химиотерапию.

Несмотря на необходимость действовать быстро и опасения некоторых членов семьи, Элль выбрала свой собственный путь. "Я была решительно настроена найти подход, который бы мне подходил", - сказала она. Отказавшись от химиотерапии и лекарств, она выбрала holistic метод исцеления. "Отказ от стандартных медицинских процедур был самым сложным решением, которое я когда-либо принимала. Люди думали, что я сошла с ума", - призналась она.

Теперь, будучи в "клинической ремиссии", Элль говорит, что у нее "превосходное здоровье". Ее медицинские показатели, подтвержденные многочисленными тестами, сканированиями и исследованиями, свидетельствуют не только о физическом, но и об эмоциональном, духовном и умственном здоровье. "Каждый путь уникален; нет единого подхода. Было просто мое собственное направление", - подчеркнула она.

Ответ сыновей

Сыновья Элль, Флинн (26) и Си (21), а также ее бывший партнер, французский бизнесмен Арпад Бusson, отреагировали на решение Элль о лечении рака по-разному. Флинн, старший из двоих, был скептически настроен и выразил свое несогласие. "Несмотря на свои сомнения, Флинн остается моей безоговорочной поддержкой", - сказала Элль.

Бusson, отец ее сыновей, также выразил сомнения в отношении альтернативной терапии, как призналась Элль. Тем не менее, он написал ей supportive письмо в то время. Пара была вместе в течение десяти лет, с середины 90-х годов, но рассталась в 2005 году.

Элль Макферсон родилась в Австралии в 1964 году и стала известной топ-моделью в начале 80-х годов. В прошлом году она появилась в качестве гостевого судьи в шоу "Германия ищет супермодель".

После диагноза рака груди Элль пришлось принять трудное решение о выборе подхода к лечению, отказавшись от традиционных методов в пользу holistic подхода. Несмотря на первоначальные сомнения со стороны сына Флинна и бывшего партнера Арпада Бусона, они в конечном итоге поддержали ее решение.

Смелая борьба Элль против рака груди, выбор нетрадиционного пути лечения, привела ее к состоянию клинической ремиссии и превосходному здоровью, подтвержденному многочисленными медицинскими тестами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Она празднует свой день рождения, делясь очаровательной фотографией.
Общество

Она празднует свой день рождения, делясь очаровательной фотографией.

В благодарность за многочисленные пожелания: В честь ее дня рождения Зендея делится своим личным семейным альбомом со своими подписчиками в Instagram.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Певица Адель использует немецкое приветствие "Servus"
Общество

Певица Адель использует немецкое приветствие "Servus"

Певица Адель использует немецкое приветствие "Servus" Аdele поделилась своими мыслями о недавнем выступлении в Мюнхене, через три дня после финального шоу 31 августа. В Instagram она выразила благодарность своим фанатам и назвала это опытом "феноменальным". В посте Adele выразила восхищение публикой Мюнхена: "Святые небеса, Мюнхен,

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Какой персонаж или тема, Которую супермодель Хайди Клум планирует воплотить на Хэллоуин 2022 года?
Общество

Хайди Клум уже демонстрирует свой энтузиазм к Хэллоуину.

Хайди Клум уже демонстрирует свой энтузиазм к Хэллоуину. Какое платье наденет Хайди Клум на свой знаменитый Хэллоуин-вечеринку в этом году? Похоже, она полностью погружена в празднование, так как делится с преданными фанатами подсказкой своего страшного наряда. Ранее она щеголяла в образе Джессики Раббит, пугающего инопланетянина, супруги Шрека Фионы, червя и

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Мерц, глава ХДС, объявил надвигающуюся идею в отношении Альянс назрел вопрос лидерства, в...
Федеральные земли Германии

Мерц: Давайте избежим повторения в 2021 году

Будет ли немедленное решение в процессе назначения канцлера Союза? По словам Мерца, это неопровержимо: Внутренняя борьба за власть вроде 2021 года не должна повториться с Зодером.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
В результате происшествия оба водителя получили травмы.
Федеральные земли Германии

Инцидент на перекрестке Сауэрленда привел к двум пострадавшим.

За рулем трейлера, которому исполнилось 37 лет, водитель выполнил разворот, не заметив приближающийся автомобиль. В результате оба транспортных средства были увезены на буксире, и оба водителя получили травмы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Перебои на железной дороге из-за оползней, перекрывающих трассу между Кройзанахом и Бингеном.
Федеральные земли Германии

Перебои на железной дороге из-за оползней, перекрывающих трассу между Кройзанахом и Бингеном.

Штормовое предупреждение вызвало проблемы вблизи Бинген. Движение на железнодорожной линии в Бад-Кройцнах было нарушено из-за оползня почвы. Кроме того, возникли проблемы на федеральной автодороге 9.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Она празднует свой день рождения, делясь очаровательной фотографией.
Общество

Она празднует свой день рождения, делясь очаровательной фотографией.

В благодарность за многочисленные пожелания: В честь ее дня рождения Зендея делится своим личным семейным альбомом со своими подписчиками в Instagram.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно