"Анализ" обнаруживает рак молочной железы

В 80-х годах, австралийская модель Элль Макферсон получила прозвище "Богиня". Сейчас, в 60 лет, она поделилась своей личной борьбой с диагнозом рака груди, который она получила несколько лет назад. В интервью журналу "Женщины Австралии" она описала этот опыт как смесь шока, неопределенности и уныния.

После удаления небольшой опухоли из груди врач сообщил ей, что это "положительный HER2, рецептор эстрогена интрадуктальный карцинома". Медицинские работники предложили курс лечения, включающий мастэктомию и химиотерапию.

Несмотря на необходимость действовать быстро и опасения некоторых членов семьи, Элль выбрала свой собственный путь. "Я была решительно настроена найти подход, который бы мне подходил", - сказала она. Отказавшись от химиотерапии и лекарств, она выбрала holistic метод исцеления. "Отказ от стандартных медицинских процедур был самым сложным решением, которое я когда-либо принимала. Люди думали, что я сошла с ума", - призналась она.

Теперь, будучи в "клинической ремиссии", Элль говорит, что у нее "превосходное здоровье". Ее медицинские показатели, подтвержденные многочисленными тестами, сканированиями и исследованиями, свидетельствуют не только о физическом, но и об эмоциональном, духовном и умственном здоровье. "Каждый путь уникален; нет единого подхода. Было просто мое собственное направление", - подчеркнула она.

Ответ сыновей

Сыновья Элль, Флинн (26) и Си (21), а также ее бывший партнер, французский бизнесмен Арпад Бusson, отреагировали на решение Элль о лечении рака по-разному. Флинн, старший из двоих, был скептически настроен и выразил свое несогласие. "Несмотря на свои сомнения, Флинн остается моей безоговорочной поддержкой", - сказала Элль.

Бusson, отец ее сыновей, также выразил сомнения в отношении альтернативной терапии, как призналась Элль. Тем не менее, он написал ей supportive письмо в то время. Пара была вместе в течение десяти лет, с середины 90-х годов, но рассталась в 2005 году.

Элль Макферсон родилась в Австралии в 1964 году и стала известной топ-моделью в начале 80-х годов. В прошлом году она появилась в качестве гостевого судьи в шоу "Германия ищет супермодель".

После диагноза рака груди Элль пришлось принять трудное решение о выборе подхода к лечению, отказавшись от традиционных методов в пользу holistic подхода. Несмотря на первоначальные сомнения со стороны сына Флинна и бывшего партнера Арпада Бусона, они в конечном итоге поддержали ее решение.

Смелая борьба Элль против рака груди, выбор нетрадиционного пути лечения, привела ее к состоянию клинической ремиссии и превосходному здоровью, подтвержденному многочисленными медицинскими тестами.

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