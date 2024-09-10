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Анализ незаконных кемпинговых мероприятий: опасность лесных пожаров значительно возросла

Более 1500 человек из различных стран разместились в пользу граждан нелегально территории Гарц. Спустя выход "Дождливой семьи" участок чистый. Отмечая это, местные леса выразили обеспокоенность состоянием леса.

 and  Viktoriya Miller
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1500 посетителей из разных стран тщательно следили, чтобы не оставалось мусора
1500 посетителей из разных стран тщательно следили, чтобы не оставалось мусора

- Анализ незаконных кемпинговых мероприятий: опасность лесных пожаров значительно возросла

После того, как примерно 1500 незаконных палаточников покинули регион Гарц, государственные леса Нижней Саксонии провели оценку. Специалист по связям с общественностью Михаэль Рудольф заявил во время осмотра территории, что опасность пожара была крайне высока. Он добавил, что campee запрещено в охранной зоне, в результате чего естественные места обитания и экосистемы были нарушены. Отходы, такие как биодеградируемые материалы и человеческие фекалии, были захоронены в лесу, оставив окружающую среду в худшем состоянии, чем обещалось, как заявил Рудольф. Восстановление оценивается в 1-1,5 года, а восстановление питательных веществ может занять больше времени.

Район Гёттинген сообщил, что палаточники не оставили после себя мусора. Несмотря на это, были видны остатки кострищ, троп и выровненных участков, где стояли палатки, как сообщил представитель в понедельник. Содержание нитратов в почве увеличилось из-за расслабления экосистемы леса.

"Животные вернутся сюда быстрее всего", - прокомментировал представитель леса. "Для них это была четырехнедельная запретная зона. Как только наступит мир, природа также исцелит свои раны".

Как запланировано, лагерь "Радужная семья" завершился 3 сентября. В разное время в нем участвовало более 1500 посетителей из 63 стран. Палаточники обещали оставить место чище, чем нашли его. Некоторые палаточники планировали остаться после официальной даты закрытия. На прошлой неделе земельный администратор Гослара Александр Зайпа (СПД) выразил сомнения по этому поводу.

Сбор стоит за мир и связь с природой

Этот сбор, известный как "Сбор Радуги", длился около месяца. Палатки были размещены на участке примерно 200 гектаров охранной зоны, расположенной возле городов Бад-Грунд и Клаусталь-Целлерфельд. Этот участок находится под юрисдикцией tanto района Гёттинген, как и района Гослар.

Участники заявили, что лагерь представлял мир и гармонию с природой. Районы ввели запрет на въезд на территорию, время от времени эвакуировали автомобили с лесных дорог и конфисковали палатки.

Несмотря на усилия некоторых палаточников оставить место чище, влияние на окружающую среду было значительным. Бесплатное времяпрепровождение незаконных палаточников в охранной зоне привело к изменению естественных мест обитания и экосистем. С уходом палаточников представитель леса выразил надежду, что животные быстро восстановят свои места обитания и окружающая среда исцелится.

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