- Анализ: компании Dax сокращают выбросы парниковых газов

Ведущие компании немецкого фондового рынка, по данным текущей оценки, сократили свои выбросы парниковых газов в прошлом году. Прямые выбросы компаний DAX снизились с 218 до 189 миллионов тонн CO2-эквивалентов по сравнению с 2022 годом, что составляет около 14 процентов. Об этом свидетельствует анализ, проведенный аудиторской и консалтинговой компанией EY, которая оценивала отчеты о устойчивом развитии 40 компаний. В этих отчетах они документируют свои усилия по достижению климатической нейтральности.

Снижение почти на 30 миллионов тонн

В самом деле, сокращение DAX-компаний составляет почти 30 миллионов тонн CO2-эквивалентов, что соответствует годовым выбросам 17,4 миллиона средних новых автомобилей с годовым пробегом 15 000 километров, согласно данным EY.

В целом, 32 компании DAX снизили свои выбросы. Семь компаний выбросили больше парниковых газов, чем в 2022 году, и одна компания не предоставила данных. Производитель чипов Infineon и страховая компания Allianz показали самый большой процент снижения, в то время как производитель спортивных автомобилей Porsche AG показал самый большой рост. В 2023 году крупнейшим источником выбросов была компания Heidelberg Materials, занимающаяся производством строительных материалов, за ней следовали энергетическая компания RWE и химическая компания BASF.

Эти цифры включают выбросы, образующиеся в результате операций, таких как работа машин, собственных электростанций или автопарка компании. Однако они также включают парниковые газы, выделяемые при производстве приобретенной энергии, например, когда компания покупает электроэнергию или тепло от поставщика с электростанциями на ископаемом топливе.

Глава отдела консультирования по устойчивому развитию EY Симон Фаренхольц хвалит прогресс немецкой экономики в снижении выбросов, с ведущими компаниями, играющими лидирующую роль. Однако он не ожидает, что нынешний темп сохранится, поскольку многие компании на данный момент сосредоточились на отдельных мерах, таких как переход на возобновляемые источники энергии. Хотя это относительно легко реализовать и имеет сильный первоначальный эффект, это не приводит к устойчивому снижению. Потребление энергии компаниями DAX снизилось меньше, чем их выбросы, что указывает на необходимость больших усилий.

Фаренхольц предупреждает о complacency, заявляя, что дальнейшее сокращение следа CO2 не произойдет автоматически. Многие компании сейчас находятся под давлением из-за неопределенности бизнес-п Perspectives, и устойчивая трансформация бизнес-моделей может не получить достаточного внимания. Чтобы преодолеть этот вызов, компаниям необходимо интегрировать декарбонизацию в свою общую бизнес-стратегию.

Инirect выбросы гораздо выше

Анализ также учитывает другую категорию выбросов: те, которые не могут быть напрямую привязаны к компаниям, так как они происходят в вертикальных и горизонтальных цепочках создания стоимости, таких как цепочки поставок, транспортировка, использование продукта и утилизация. Включая эти выбросы, выбросы компаний DAX составляют почти 3,5 миллиарда тонн, что составляет девять процентов глобальных выбросов парниковых газов в 2022 году. Снижение по сравнению с 2022 годом тогда составляет четыре процента.

По словам Фаренхольца, способность компаний получать информацию о своих косвенных выбросах ограничена: для повышения прозрачности и снижения этих выбросов требуются масштабные усилия. Например, корпорации должны вести переговоры с поставщиками и компаниями по управлению отходами. Также необходимы изменения в разработке продукта. "Этот процесс занимает время, и успехи могут проявиться только через несколько лет".

Снижение выбросов парниковых газов компаниями DAX, составляющее почти 30 миллионов тонн, существенно, эквивалентно годовым выбросам более 17 миллионов новых автомобилей. Однако косвенные выбросы, которые включают выбросы от цепочек поставок и использования продукта, составляют значительную часть их общего объема выбросов, составляя почти 3,5 миллиарда тонн и девять процентов глобальных выбросов парниковых газов в 2022 году.

Несмотря на то, что ведущие компании немецкого фондового рынка снизили свои прямые выбросы на 14 процентов, глава отдела консультирования по устойчивому развитию EY Симон Фаренхольц подчеркивает, что этот прогресс может не сохраниться на нынешнем уровне. Он предлагает компаниям интегрировать декарбонизацию в свою общую бизнес-стратегию, чтобы преодолеть вызов дальнейшего сокращения своего следа CO2.

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