Аналитики разведки США пришли к выводу, что ИИ улучшает, но не подстрекает к революционному сдвигу, в зарубежных попытках манипулировать выборами 2024 года.

Американское разведывательное сообщество воспринимает ИИ как вредоносный катализатор, усугубляющий проблемы, а не революционный инструмент влияния, как считает высокопоставленный чиновник из Управления директора национальной разведки (УДНИ). Это контрастирует с некоторыми преувеличениями в СМИ и на промышленном уровне об угрозах, связанных с ИИ. Тем не менее, ИИ остается серьезной проблемой для американских разведывательных агентств, отслеживающих потенциальные угрозы президентским выборам.

Угроза американским выборам со стороны иностранного AI-контента зависит от того, смогут ли иностранные организации преодолеть встроенные ограничения в AI-инструментах, создать свои продвинутые AI-модели или стратегически распространять AI-контент, сказал чиновник. По словам чиновника, иностранные акторы отстают во всех этих областях.

Иностранные акторы используют ИИ для преодоления языковых барьеров, чтобы распространять дезинформацию среди американских избирателей, согласно данным американских официальных лиц. Например, Иран использовал ИИ для создания контента на испанском языке о миграции, острой политической проблеме в США, сообщил чиновник УДНИ. Тегеранские оперативники также использовали ИИ для целевой аудитории по разделительным вопросам, таким как конфликт Израиль - Газа, сказал чиновник. Американские официальные лица подозревают, что целью Тегерана было подорвать кампанию бывшего президента Дональда Трампа.

Россия лидирует среди иностранных держав в создании AI-контента, связанного с выборами в США, согласно данным чиновника УДНИ. AI-контент – видео, фотографии, текст и аудио – был согласован с попытками России поддержать candidacy Трампа и очернить кампанию вице-президента Камалы Харрис, сказал чиновник.

С другой стороны, Китай использует ИИ для усиления разделительных политических вопросов в США, но не для влияния на конкретные результаты выборов, согласно новому американскому разведывательному заключению.

Иностранные организации также придерживаются традиционных тактик влияния в этом избирательном цикле, таких как постановка видеороликов вместо их создания с помощью ИИ.

Американские разведывательные агентства считают, что российские оперативники поставили поддельное видео, которое распространилось на платформе earlier this month, неправильно утверждая, что Харрис ответственна за паралич молодой девушки в результате ДТП в 2011 году. Россияне распространяли историю через сайт, маскирующийся под местное СМИ в Сан-Франциско, согласно данным Microsoft.

Другое видео, произведенное в России, получило не менее 1,5 миллиона просмотров на той же платформе, якобы показывающее supporters Харрис, атакующих supporter'a Трампа на митинге, согласно данным Microsoft.

Американские разведывательные агентства предупреждали в июле, что Россия планирует тайно использовать социальные сети, чтобы повлиять на общественное мнение и подорвать поддержку Украины в колеблющихся штатах.

"Россия – гораздо более sophistication игрок в сфере влияния в целом, и у них есть лучшее понимание того, как работают американские выборы и где целесообразно целевые и какие штаты целевые", - сказал чиновник УДНИ.

Качества ИИ были потенциальным инструментом для иностранных держав на прошлых общих выборах в США. Оперативники, связанные с правительствами Китая и Ирана, создали поддельный AI-контент для влияния на американских избирателей в конце кампании 2020 года, но в конечном итоге решили не распространять его, согласно CNN. Некоторые американские официальные лица, которые анализировали разведданные в то время, выразили скептицизм, считая это доказательством неспособности Китая и Ирана эффективно использовать deepfakes, чтобы существенно повлиять на президентские выборы 2020 года.

Использование ИИ в политике иностранными организациями для целей дезинформации является проблемой, как показывает Иран, создающий AI-контент об иммиграции, чувствительной политической проблеме в США. Кроме того, американские разведывательные агентства пристально следят за возможностями ИИ, используемыми в качестве потенциального инструмента влияния на будущих выборах.

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