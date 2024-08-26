Аналитик по терроризму признает тенденцию капитализации ИГИЛ 7 октября

Является ли подозреваемый из Солінгена действительно связан с ИГИЛ?

Заявление ИГИЛ, экстремистской исламской группировки, о том, что жестокое нападение в Солінгене было совершено одним из их союзников, воспринимается серьезно экспертами по терроризму. В своем заявлении радикалы заявляют, что "агент ИГИЛ" совершил нападение на христианское собрание в Солінгене в качестве мести за мусульман в Палестине и других местах. Таким образом, это явно было актом ИГИЛ. Это подтверждается источниками и методами распространения этого заявления, в том числе через собственные СМИ ИГИЛ.

Однако остается неясным, как 26-летний сирийский мужчина, сдавшийся полиции, связан с ИГИЛ. Быть членом ИГИЛ не обязательно, чтобы совершать теракты от их имени. За последние десять лет группа поощряла преданных мусульман совершать любые виды атак, предлагая идеи в своих собственных онлайн-публикациях. Как заявляет эксперт по терроризму Питер Р. Нойманн в подкасте Ронцимера, "Это включает в себя наезд на толпу или нападение на так называемых неверных ножами. Это в почти каждом выпуске этих онлайн-публикаций".

Мог ли подозреваемый действовать независимо?

Вероятно, что Исса аль-Х. был сам радикализован через интернет. Значимость онлайн-групп исламских экстремистов, таких как Телеграм, значительно возросла в последние годы.

Десять лет назад эксперт по терроризму Питер Р. Нойманн предложил, что личный контакт с экстремистской средой, такой как через радикального проповедника или радикальную мечеть, был необходим для радикализации исламиста. Однако в городах, подобных Вольфсбургу, Динслакену или даже Солінгену, это не всегда было так, поскольку там были радикальные проповедники и мечети, с которыми можно было связаться. Кроме онлайн-контента, у них также был кто-то, с кем можно было поговорить, говорит Нойманн.

По словам Нойманна, это больше не нужно сегодня. В большинстве недавних случаев, которые он наблюдал, нападавшие радикализовались полностью онлайн, без какого-либо личного контакта со средой.

Насколько опасна исламская экстремизм для Германии сегодня? Раньше считалось, что военное поражение ИГИЛ в Сирии и Ираке значительно снизит угрозу экстремистов, так как их инфраструктура казалась разрушенной, а мечта о "халифате" государстве казалась неосуществимой. Однако риск атак в Европе фактически возрос. Эксперт по правам человека Маике Надар пишет, что поскольку пропаганда ИГИЛ больше не сосредоточена на вербовке в "халифат", а вместо этого призывает людей планировать и совершать атаки в Германии и Европе от имени ИГИЛ любыми доступными средствами, опасность стала более распространенной.

Питер Нойманн заметил значительный рост террористической активности после массакра Hamas 7 октября 2023 года. Он описал это как "массовую мобилизацию мусульман, джихадистов по всей Западной Европе" весной на Deutschlandfunk. Он считает исламизм и джихадизм "наибольшей текущей террористической угрозой в Германии, в Европе".

Операция Хамаса против Израиля якобы вдохновила сторонников ИГИЛ, которые используют ее в своей пропаганде. Хотя ИГИЛ и Хамас не имеют формального партнерства, джихадистов призывают присоединиться к этой волне насилия. "С января очень систематическая пропаганда от ИГИЛ, говоря: Послушайте, мы знаем, что вы злы на Израиль, но это не о Палестине. Это о мусульманах во всем мире, которые подвергаются угнетению", - объясняет Нойманн призывы к терактам.

ИГИЛ специально призывает мусульман стать частью глобальной религиозной войны и совершать атаки во всем мире. Германия, по мнению Нойманна, не является специальной целью, а просто одной из многих противников в западном мире.

Почему Исса аль-Х. все еще был в Германии после отказа в просьбе об убежище? Исса аль-Х. приехал в Германию как сирийский беженец в 2022 году, но его заявление было отклонено. Однако ответственность за сирийца лежала на Болгарии в соответствии с Регламентом Дублина, который применяется к членам ЕС. Беженца должны были передать в Болгарию в течение шести месяцев.

Согласно сообщениям СМИ, аль-Х. должен был быть передан в Болгарию в июне 2023 года, но этого не произошло, потому что власти не смогли найти его в приюте для беженцев в Падерборне, где он проживал. Может быть несколько причин для этого, в том числе действия аль-Х. для избежания властей. Если аль-Х. укрылся, чтобы избежать депортации, срок его передачи в Болгарию был бы продлен до 18 месяцев. Он должен был быть передан в Болгарию до 2024 года.

Согласно немецким властям, сообщает новостное агентство dpa, сирийский национальный был предоставлен временной защитой Германией в конце 2023 года и затем перемещен в Солінген.

Многие беженцы получают статус вторичной защиты, если не могут доказать личную преследование или угрозы, но приезжают из стран, где жизнь беженцевGenerally under threat. Например, режим Асада в Сирии считает всех местных беженцев противниками и подвергает их преследованию в районах, находящихся под его контролем. Таким образом, возвращение в некоторые районы страны может быть очень опасно.

Что касается Исса аль-Х., немецкие власти якобы имели 18 месяцев, чтобы отправить его обратно в Болгарию, страну, обрабатывающую его дело, так как болгары согласились. "Мы должны проверить, все ли было сделано правильно. Если была совершена ошибка, она должна быть честно признана", - заявил сегодня министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst в Солінген. По его мнению, случай Исса аль-Х. иллюстрирует сложность задач соответствующих властей.

Несмотря на то, что заявление на убежище Иссы аль-Х. было отклонено, ему было предоставлено временное убежище в Германии, и он был перемещен в Солінген, что вызывает вопросы о том, как обрабатываются дела об убежище для беженцев. В свете растущей угрозы исламистской экстремизма в Европе важно изучить обстоятельства, которые позволили потенциальной угрозе остаться в стране.

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