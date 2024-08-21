- Аналитик недвижимости: В Мюнхене около 22 000 квартир остаются пустыми

В шумном Мюнхене необходимо построить примерно 1000 новых жилых единиц каждый месяц до 2028 года, как предлагает Институт Пестеля. В настоящее время, согласно спонсируемому Ассоциацией федеральной торговли строительными материалами анализу, в центре города не хватает около 10 500 квартир, при этом более 22 000 существующих квартир пустуют - это составляет 2,7% общего жилищного фонда города.

Несмотря на пустующие квартиры, существует потребность в избытке более 3%, чтобы обеспечить переезды и ремонты. Многие владельцы недвижимости избегают ремонтных работ из-за финансовых ограничений или неопределенностей, таких как окружающие их экологические нормы. Также споры по наследству часто приводят к тому, что квартиры остаются пустыми. Фактически, одна треть из этих пустующих единиц пустует в течение года или более.

Катарина Метцигер, глава Ассоциации торговли строительными материалами, призывает к менее строгим строительным стандартам. "Эта администрация продолжит игнорировать социальное жилье", - замечает она. "Если вы гарантируете 400 000 новых жилых единиц - включая 100 000 новых социальных жилых единиц - в ходе своей предвыборной кампании и включаете это в коалиционное соглашение, вы не должны чувствовать необходимость пересматривать этот вопрос всего за год до следующих федеральных выборов".

"Город миллионов" сталкивается с нехваткой жилья, с дефицитом примерно 10 500 жилых единиц в центре города и более 22 000 пустующих квартир, что составляет 2,7% общего жилищного фонда. Несмотря на эти пустующие квартиры, существует потребность в избытке жилья для размещения переездов и ремонтов, особенно в "Городе миллионов".

Читайте также: