- Ампель поддерживает соглашение о миграции и убежище

Согласно сообщениям информационного агентства Reuters, федеральное правительство одобрило набор стратегий, связанных с иммиграционным и беженским законодательством. Эти стратегии, инициированные нападениями в Золингене, фокусируются на регулировании огнестрельного оружия, усилении возможностей правоохранительных органов, высылках и превентивных мерах, согласно данным Reuters от инсайдера.

СДПГ, крупная политическая партия в Германии, выступила с заявлением, выражая озабоченность в связи с иммиграционным и беженским законодательством, призывая к более гуманному подходу. После того, как федеральное правительство одобрило стратегии Reuters, СДПГ решительно выступала за включение своих собственных предложений, фокусируясь на правах человека и интеграции в сообщество.

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