Ampel задерживает введение нового отсроченного пенсионного взноса.

В рамках своих усилий по борьбе с нехваткой рабочей силы администрация согласилась на отсрочку пенсии в качестве поощрения. К сожалению, запуск этого стимула был отложен.

Согласно проекту кабинета министров, возглавляемому федеральным министром труда Hubertus Heil, отсрочка пенсии, предложенная коалицией "светофор", теперь начнется 1 января 2028 года, что на год позже запланированного срока. Задержка связана со "существенными затратами на ИТ" для внедрения. Тем не менее, периоды работы, начавшиеся с 1 января 2025 года, могут иметь право на это поощрение отсрочки пенсии.

Этот бонус освобожден от налогов и рассчитывается на основе неполученной пенсии и сэкономленных взносов в фонд социального страхования во время периода продолжения работы. По расчетам социальной организации VdK, человек, достигший права на пенсию в размере около 1600 евро brutto в типичном пенсионном возрасте и продолжающий работать еще один год со средней зарплатой, может получить примерно налоговый бонус в размере 22000 евро.

В качестве альтернативы есть возможность немного повысить ежемесячную пенсию до конца жизни, работая дольше. Один год продления пенсионного возраста увеличивает пенсию на 6% и дополнительно увеличивается за счет продолжения взносов в пенсионный фонд.

Дополнительные тактики коалиции

В целом, администрация представила четыре стратегии для укрепления стимулов для работы за пределами пенсионного возраста через законопроект. Эти методы были согласованы в рамках так называемой инициативы роста, принятой кабинетом 17 июля. Правительство ожидает, что эти 49 мероприятий в различных секторах стимулируют экономику и способствуют экономическому росту.

Помимо отсрочки пенсии, предлагается повышение заработной платы для сотрудников, которые решают продолжить работу за пределами стандартного пенсионного возраста. Работодатели смогут напрямую выплачивать взносы по безработице и пенсионному страхованию retired employees. Это может привести к увеличению зарплаты brutto на 10,6% уже с 1 июля 2025 года.

Кроме того, работа станет более привлекательной для вдов(цов). Порог ежемесячного дохода, до которого выплачивается пенсия по случаю потери кормильца, будет увеличен. Кроме того, ограничение на работу для пожилых сотрудников будет ослаблено, чтобы позволить заключение срочного трудового договора без причины с предыдущим работодателем.

Отсрочка пенсии, предложенная коалицией "светофор", изначально планировалось начать с 1 января 2027 года, но из-за существенных расходов на ИТ была перенесена на 1 января 2028 года. Задержка запуска этого стимула администрацией не влияет на периоды работы, начавшиеся с 1 января 2025 года, которые все еще могут претендовать на бонус.

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