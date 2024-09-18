Ampel стремится расширить сферу действия своего плана пенсионных выплат для сотрудников.

Жизнь на пенсии не всегда бывает гладко с одной только государственной пенсией. Корпоративные пенсии могут помочь, но только около половины работников в настоящее время получают от этого выгоду. Коалиция «светофор» хочет стимулировать большее участие, особенно в малых предприятиях, введя новые стимулы.

Правительство Германии предложило расширить схемы корпоративных пенсий. Кабинет утвердил проект закона от Министерства труда и финансов. Целью является побудить компании сделать корпоративные пенсии более существенной частью планирования пенсии. Цель состоит в том, чтобы сделать это стандартным даже в малых предприятиях, как сказал министр труда Hubertus Heil.

В настоящее время более половины (54%) всех социально застрахованных работников в Германии получают выгоду от корпоративных пенсий. Министерство труда указывает на дефициты в малых компаниях, часто не охваченных коллективными договорами, и среди низкооплачиваемых работников, которые необходимо исправить.

В будущем малые компании смогут предоставить эту выгоду своим сотрудникам. Согласно документу кабинета, «Продвижение корпоративных пенсий для работников с низким доходом будет усилено в налоговом законодательстве». Это означает, что бизнесу будет обеспечена большая уверенность в предоставлении корпоративных пенсионных обещаний. Более конкретно, предельный доход для продвижения будет повышен до 2718 евро в месяц. Кроме того, сотрудники не потеряют продвижение из-за увеличения заработной платы.

Заместитель официального представителя правительства Wolfgang Büchner сказал, что пенсионные фонды получат больше свободы для получения лучших доходов на фондовом рынке и, следовательно, более высоких корпоративных пенсий. Однако государство ожидает ежегодные налоговые потери в размере 155 миллионов евро в долгосрочной перспективе из-за налоговых улучшений.

Ассоциация страховщиков GDV приветствовала усиленное продвижение для низкооплачиваемых работников. Теперь политика должна сосредоточиться на реформировании продвижения частных пенсионных планов. Представитель Büchner сказал, что нет установленного срока для этого, «Обсуждения продолжаются». Профсоюз IG Metall согласился с тем, что закон может быть выгоден для низкооплачиваемых слоев. Однако правило, позволяющее застрахованным лицам в возрасте до 50 лет защитить себя от возможных сокращений пенсии дополнительными платежами, является вредным. Коалиция «светофор» (СДПГ, Зеленые и СВП) хочет отменить это правило для будущих поколений, позволяя его только пожилым людям.

Компании могут значительно способствовать улучшению планирования пенсии для своих сотрудников, предлагая более прочные корпоративные пенсионные схемы. Это особенно важно для малых предприятий, так как правительство Германии стремится стимулировать большее участие через усиленные стимулы и налоговые льготы.

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