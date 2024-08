Вновь появляется Похер, заменяя Эли - Амира Али выразила удовлетворение своим бывшим прозвищем "пудл"

Амира Али снова в центре внимания! В последнем эпизоде своего подкаста она рассказывает, почему решила участвовать в шоу "Schlag den Star" как Амира Али, а не как Амира Похер, и сразиться с певицей Ванessой Май в прошлый уик-энд. Кроме того, она раскрывает, что никогда не хотела носить фамилию Похер.

После общественного скандала, связанного с ее разводом с комиком Оливером Похером, которого она вышла замуж в 2019 году, Амира решила отказаться от своей бывшей фамилии tanto на телевидении, как и в социальных сетях. "Я подала заявление на смену имени в загсе", - объяснила она газете Bild перед шоу. "Это еще не официально, просто формальность. Но участвуя в 'Schlag den Star' как Амира Али, я могу начать привыкать к моему новому или старому имени".

Амира Али: "Это было невероятно интенсивное чувство"

Этот новый старт удался Амире Али. И не только потому, что она победила Май и выиграла 100 000 евро. "И теперь Амира Али победила в 'Schlag den Star'. Это было невероятно интенсивное чувство", - вспоминает она в последнем эпизоде своего подкаста "Liebes Leben" на Podimo, который она ведет со своим братом Хима.

"Я хотела войти и выиграть это шоу как Амира Али", - признается она. "Мне нравится снова носить мое имя. Просто так правильно". Амира Али чувствует, что "Амира" - идеальное имя для нее, которое действительно соответствует ее личности. Она также чувствует себя "совершенно комфортно" со своим именем после шоу и говорит, что снова чувствует себя "освеженной". finally, she has the sense that she's doing something without the constant scrutiny of her personal life.

Кроме того, Амира объясняет, что все еще помнит свою первоначальную неохоту отказаться от фамилии Али в пользу Похер. Она предложила двойную фамилию в то время, но "другая сторона не была согласна с этим".

100 000 евро и новый дом

Когда ее брат спрашивает о 100 000 евро, которые она выиграла, Амира раскрывает, что "у меня есть планы на эти деньги". Она планирует использовать их, чтобы построить дом для себя и своих детей в Кёльне. Строительство начнется в октябре, и она хочет поделиться обновлениями с места стройки тогда.

"Я также оставлю деньги в этом формате", - сказала она Bild. Она планирует использовать их, чтобы построить дом для себя и своих двух сыновей, а также чтобы оплатить счета, связанные с воспитанием детей в одиночку. Ее бывший муж ранее заявлял публично, что платит алименты, но Амира утверждает, что он этого не делает. Она планирует использовать выигранные деньги, чтобы обставить детские комнаты и покрыть другие связанные расходы. Похер ответил в Instagram, среди прочего, "Математика никогда не была ее сильной стороной..."

