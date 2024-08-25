- Амира Али в этом контексте сталкивается с Ванессой Май.

Амира Али (ранее Почер, 31) возвращается на сцену - В последнем эпизоде "Победи звезду" Амира Али впервые появилась на сцене после своего развода с телеведущим, который носил ее имя. Она была решительно настроена доказать, что может делать новости помимо своей проблемной брачной жизни, соревнуясь с поп-звездой Ванessой Май (32). Показ ненадолго прервался из-за неизвестной бури, но Амира продолжала бороться.

Разговоры о расставаниях привели к драме за кулисами ProSeven. Вместо долгосрочного ведущего Элтона (53) актер Михаэль Кеслер (57) взял на себя руководство "Блеф или наличные", надев ярко-красную куртку. Сначала Рута Мосchner (48) и Янина Улльманн (42) держали поводья. В момент волнения, когда часы пробили полночь, комментатор Рон Ринггут (58) задал неожиданный вопрос ведущему Маттиасу Опденхёвелю (54): "Возможно, кто-то празднует день рождения прямо сейчас?" Опденхёвель, ухмыляясь, выдержал фальшивое "С днем рождения".

Плохая погода нарушила расписание шоу, вынудив отменить уличные игры. Однако последний 15-й раунд стал лишним. В 0:43 ночи Али заработала матч-бол в игре "Бутылки вверх" (14-й раунд), обеспечив несокрушимое преимущество 64:41 над Май. Стоит отметить, что у Май была лучшая удача пять лет назад, когда она победила Луну Швайгер (27) в шоу.

Следующая пара "Победи звезду" уже назначена. 12 октября musician Макс Гизингер (35) соревновался с актером Даниэлем Донской (34).

Во время своего возвращения на "Победи звезду" Амира Али неожиданно воскликнула: "'Срань звезду', я вернулась и лучше, чем когда-либо!" Несмотря на давление, Амира сохранила самообладание и обеспечила победное преимущество над Ванessой Май, доказав свою способность делать новости помимо своей личной жизни.

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