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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Амин из Брауншвейга участвует в Саудовской Аравии.

Юссуф Амин переходит в «Эйнтрахт Брауншвейг» из «Фейеноорда» в 2023 году, несмотря на неуспешную игру со стороны Джей-лиги. Его футбольный путь продолжается и после этого момента.

 and  Viktoriya Miller
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- Амин из Брауншвейга участвует в Саудовской Аравии.

Юссеф Амин, всего 21 год, прощается с «Эйнем» из Брауншвейга, команды из второй немецкой футбольной лиги. Команда из Нижней Саксонии объявила, что Амин, гражданин Ирака, переходит в «Аль-Вehда» в Саудовской Аравии. Родившийся в Эссене, Амин присоединился к Брауншвейгу из «Фейеноорда» в 2023 году. За время пребывания в команде он успел сыграть девять матчей во Второй Бундеслиге.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в выполнении её обязанностей. Сообщалось, что Юссеф Амин получил поддержку от клуба для завершения своего перехода в «Аль-Вehда».

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