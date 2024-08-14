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Американца арестовали после беспорядков в московском отеле

 and  Ksenia Johnson
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Россия обвиняется в намеренном вынесении длительных приговоров американцам в качестве инструмента...
Россия обвиняется в намеренном вынесении длительных приговоров американцам в качестве инструмента для обмена их на соотечественников, находящихся в тюрьме за рубежом.

Американца арестовали после беспорядков в московском отеле

В Москве гражданин США арестован за якобы агрессивное поведение в отеле и использование нецензурной брани. На полицейском участке мужчина якобы ударил полицейскую. Теперь ему грозит уголовное преследование, которое может сыграть на руку Кремлю.

Службы безопасности России задержали гражданина США в Москве по подозрению в нападении на полицейскую. Мужчина ранее был замечен за агрессивным поведением в отеле и использованием "нестандартной лексики", или нецензурной брани, согласно агентству Интерфакс. Он проигнорировал полицейские приказы изменить поведение и был арестован. На полицейском участке он якобы ударил полицейскую, заявил представитель полиции.

Помимо нарушения общественного порядка, американцу грозит обвинение в нападении на представителя власти. Авторитеты опознали мужчину как рожденного в 1978 году, который не предъявил карту регистрации, выданную при въезде в страну.

Ранее этой неделе несколько американцев были освобождены из российских тюрем в рамках масштабного обмена пленными в обмен на российских агентов, удерживаемых на Западе. Россия известна тем, что неоднократно приговаривала американских граждан к длительным тюремным срокам в качестве рычага давления для обмена на задержанных соотечественников за рубежом.

Сложное решение

После обмена пленными канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что правительство не принимало решение об expulsion так называемого убийцы из Тиргартена легко. "Это сложное решение было принято совместно заинтересованными министерствами и коалицией после тщательного рассмотрения и взвешивания всех за и против", - сказал политик от СДПГ.

Он говорил о долге защищать немецких граждан и выразил солидарность с США. Шольц сказал: "Никто не принял это решение легко, чтобы депортировать убийцу, приговоренного к пожизненному заключению, после всего нескольких лет в тюрьме".

Теперь американский гражданин находится под юрисдикцией российских властей, которые предъявили ему обвинение в нападении на полицейскую помимо нарушения общественного порядка. Этот инцидент может потенциально использоваться Россией в качестве рычага давления, учитывая историю использования ею американских граждан в качестве рычага давления для обмена на задержанных соотечественников за рубежом.

В свете недавнего обмена пленными канцлер Германии Олаф Шольц признал серьезность решения об expulsion осужденного убийцы из Германии, заявив, что оно было принято после тщательного рассмотрения и учета различных факторов.

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