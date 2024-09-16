Американские войска завершают вывод из Нигера.

Процесс начался 19 мая, после соглашения о условиях вывода, и включал вывод американских войск и ресурсов со Взлетно-посадочной полосы 101 в Ниамее 7 июля 2024 года и Взлетно-посадочной полосы 201 в Агадесе 5 августа 2024 года, согласно заявлению AFRICOM. Изначально США указывали, что вывод будет завершен к 15 сентября.

В понедельник заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабина Сингх объявила, что оставшийся персонал в стране составляет обычный контингент посольства. Согласно объявлению AFRICOM, Командующий элемент координации Африканского командования США, возглавляемый двухзвездным генералом и командой, также покинул Нигер.

Это произошло несколько месяцев после того, как военная хунта Нигера, пришедшая к власти в результате военного переворота в 2023 году, расторгла соглашение с США, которое предоставляло военному персоналу и гражданскому персоналу Министерства обороны разрешение на деятельность в Нигере. Примерно 1000 американских солдат были размещены в стране в рамках антитеррористической операции США, и четверо американских спецназовцев погибли в Нигере в 2017 году после засады, устроенной примерно 50 боевиками. В марте представитель нигерской армии заявил, что соглашение было несправедливым и не соответствовало желаниям и чаяниям нигерского народа.

Объявление было сделано всего несколько дней после визита делегации США в Нигер в марте. В то время представитель военной прессы, полковник-майор Амаду Абдрамане, выразил недовольство якобы высокомерным отношением США.

Ранее CNN сообщало, что во время встречи американская делегация, в которую входили генерал Майкл Лэнгли, командующий Африканским командованием США, и Кэлест Уоллендер, заместитель министра обороны по международной безопасности, выразили обеспокоенность растущими связями Нигера с Россией.

Абдрамане также заявил тогда, что нигерский народ имеет право выбирать своих партнеров и партнерства. Сингх подтвердила, что США напрямую и откровенно выразили обеспокоенность отношениями Нигера с Россией.

Ранее Лэнгли предупреждал Конгресс в марте, что Россия пытается расширить свое влияние по всей Африке, ссылаясь на то, что США затмеваются российской дезинформацией на континенте.

"Различные страны находятся на грани поглощения Российской Федерацией", - сказал Лэнгли Конгрессу в марте.

Эти опасения усилились, когда всего несколько недель после того, как Нигер объявил о расторжении военного соглашения с США, российские войска были обнаружены, действующие с той же военной базы, что и американские солдаты в стране.

Крис Майер, заместитель министра обороны по специальным операциям и низкой интенсивности, ранее сказал CNN, что США могут оказаться в положении, когда им придется наблюдать за Африкой со стороны.

Несмотря на усилия США по установлению постоянного присутствия в стране, эти планы в конечном итоге провалились, что привело к окончательному выводу в этом неделе.

"За последние десять лет американские солдаты тренировали силы Нигера и поддерживали партнерские антитеррористические операции против Исламского государства и "Аль-Каиды" в регионе", - заявило AFRICOM в понедельник. "Министерство обороны США и Министерство национальной обороны Нигера признают жертвы, принесенные обеими странами".

Решение о выводе было в значительной степени обусловлено обеспокоенностью Нигера международными партнерствами, выраженной полковником-майором Амаду Абдрамане американской делегации. Политика сыграла значительную роль в этом, так как нигерский народ хотел свободы выбирать своих партнеров и партнерства.

После вывода США оказались в положении, когда они могут быть менее вовлечены в дела Африки, как предупреждал помощник министра обороны по специальным операциям и низкой интенсивности Крис Майер.

Читайте также: