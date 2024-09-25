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Американские военные были отправлены на Кипр, поскольку опасения по поводу более широкого конфликта на Ближнем Востоке обостряются.

Военные США отправлены на Кипр в связи с ростом напряженности между Израилем и 'Хезболлой'.

 and  Anne Legman
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Изображение, на котором изображен letztlich человек в маске, чья личность сокрыта.
Изображение, на котором изображен letztlich человек в маске, чья личность сокрыта.

Американские военные были отправлены на Кипр, поскольку опасения по поводу более широкого конфликта на Ближнем Востоке обостряются.

Майор-генерал Пат Райдер, пресс-секретарь Пентагона, заявил на этой неделе, что небольшое количество американских военных будет направлено в регион в качестве превентивной меры. Он не уточнил точное число военнослужащих, их местоположение или род войск.

Кипр сыграл значительную роль в оказании помощи в эвакуации иностранных граждан из Ливана во время конфликта Израиля с «Хезболлой» в 2006 году. Островная нация помогла выехать и разместила многих людей, которые бежали от конфликта в то время.

Яannis Antoniou, заместитель официального представителя правительства Кипра, сообщил Reuters в прошлом месяце, что страна готова вмешаться, если это будет необходимо.

Вчера Великобритания объявила, что направит 700 солдат на Кипр, чтобы подготовиться к возможной эвакуации британских граждан из Ливана, если это будет необходимо.

Британский премьер-министр Кир Стармер призвал британских граждан в Ливане покинуть страну немедленно, подчеркнув эту срочность. Госдепартамент США неоднократно советовал американским гражданам покинуть Ливан, пока доступны коммерческие варианты перевозки.

Напряженность между Израилем и «Хезболлой» значительно возросла за последние несколько дней, начавшись с секретных операций Израиля, которые вызвали сигналы на пейджерах и рациях «Хезболлы». В результате Израиль нанес авиаудары по Бейруту и южному Ливану, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения и боевиков «Хезболлы».

«Хезболла» ответила ракетными атаками на израильские цели, такие как авиабаза Рамат Давид к востоку от Хайфы, и даже пыталась ударить по Тель-Авиву ракетой, перехваченной израильской ПВО. В среду Израильская армия объявила о намерении мобилизовать две резервные бригады для операций на севере Израиля.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в среду, что США интенсивно работают над дипломатическими усилиями, чтобы предотвратить полномасштабную войну между Израилем и Ливаном.

«Риск эскалации в регионе критический, и мы все очень сосредоточены на этом», — сказал Блинкен своим коллегам в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) во время встречи на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Американский официальный представитель сказал CNN в понедельник, что США «ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы втянуться в региональную войну» со времени нападения Хамаса 7 октября.

Одна из основных забот США — возможность вмешательства Ирана, основного спонсора «Хезболлы». Иран еще не вмешивался, но сделает это, если почувствует, что находится на грани потери своей самой сильной силы-представителя, «Хезболлы», сказал официальный представитель.

В свете растущей напряженности между Израилем и «Хезболлой» политическая ситуация в регионе становится все более сложной. В свете озабоченности США возможным вмешательством Ирана политика играет решающую роль в определении действий глобальных держав.

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