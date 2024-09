Американские розничные магазины побеждают в борьбе с кражами

В этом году торговцы плетут иную историю или молчат об этом. Кажется, проблема воровства в магазинах таинственным образом исчезла.

Рассмотрим Target в качестве примера.

В прошлом году Target признал эпидемию мелких краж и грабежей организованных групп, что привело к значительным убыткам более чем в $500 миллионов. Более того, Target закрыл девять магазинов, сославшись на "воровство и организованную розничную преступность" как угрозу безопасности работников и клиентов, и делающую бизнес неприбыльным.

Однако Target теперь поет иную песню, наводя порядок с пропавшим товаром, феномен, широко известный как "убытки". Хотя убытки и воровство часто идут рука об руку, убытки также включают потери из-за воровства сотрудников, поврежденных или испорченных товаров, административных ошибок, мошенничества поставщиков и других факторов.

На прошлом месяце на звонке с аналитиками COO Target Майкл Файделке выразил оптимизм, заявив: "Мы опережаем наши ожидания в плане прогресса по убыткам".

Подобным образом и другие розничные сети изменили свою позицию. Убытки многих розничных сетей стабилизировались или улучшились, и они публично смягчили свою риторику. Упоминания "убытков" во время отчетов компаний в первые два квартала 2024 года снизились на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно анализу FactSet.

Убытки в основном улучшились благодаря более точному учету товара розничными сетями. Вначале розничные сети могли занижать свои потери, что приводило к их завышению в некоторых случаях.

Чтобы бороться с воровством, магазины приняли меры, такие как защита товаров и удаление касс самообслуживания. Эти меры, возможно, были эффективны в снижении воровства, несмотря на то, что они могли разочаровывать покупателей.

Розничные сети также получили помощь от различных местных и государственных правительств, которые выделили дополнительные ресурсы и приняли законодательство для борьбы с воровством и организованной преступностью. Например, в Калифорнии губернатор Гавин Ньюсом недавно подписал законопроект о введении более строгих наказаний за розничное воровство, в том числе более длительные сроки для крупных воровских банд и пониженные пороги для обвинений в краже.

Михаил Бейкер, аналитик розничной торговли в DA Davidson, заметил: "Розничные сети говорили об этом гораздо больше, и это привлекло внимание к проблеме. Это сработало немного".

Спорный вопрос

Изменение сообщений розничных сетей об убытках указывает на то, что их инициативы приносят результаты. Однако это также поднимает вопросы о severity of the shoplifting issue initially.

Воровство в магазинах привлекло значительное политическое внимание после пандемии в 2020 году, когда видео с воровством, сеющими хаос в магазинах, вирусно распространялись в новостях и социальных сетях. Магазины приняли радикальные меры для защиты предметов первой необходимости, таких как зубная паста и деodorant. Бывший президент Дональд Трамп предложил расстрелять воров, и законодатели от обеих партий пообещали решить проблему.

Однако идея о повсеместном росте воровства в магазинах так и не была доказана. На самом деле, розничная преступность в последнее время не показала значительного роста и даже снизилась в некоторых районах.

Некоторые аналитики розничной торговли предположили, что розничные сети могут преувеличивать влияние убытков и воровства, чтобы скрыть другие проблемы. В 2021 году аналитики William Blair предположили, что компании "преувеличивали" влияние, используя его как козла отпущения за плохое управление запасами и стратегические ошибки. Бывший CFO Walgreens Джеймс Кихо admit last year that the company may have overreacted, stating, "Maybe we cried too much" about theft and other losses.

Нил Саундерс, аналитик розничной торговли в GlobalData, сказал CNN: "Это sugger, что некоторые тревожные звонки, которые прозвучали в прошлом году, были ложной тревогой. Это не значит, что проблемы не было, просто ее масштаб преувеличили".

Сложное измерение

Термин "убытки" используется не только для воровства, но и для других потерь. Розничные сети не могут точно определить причину каждой пропавшей вещи, поэтому они рассчитывают свой процент убытков по отношению к своим продажам, чтобы сделать оценку.

Их процент убытков - это разница между товарами, которые они физически имеют в магазинах и на складах во время инвентаризации, и тем, что они приобрели. Розничные сети оценивают, что примерно две трети убытков приходится на кражи клиентов и сотрудников, а дополнительные потери - от поврежденных или испорченных товаров, административных ошибок, мошенничества поставщиков и других факторов.

Компании определяют свой процент убытков, проводя физические инвентаризации, обычно один или два раза в год, согласно Национальной федерации розничной торговли, отраслевой торговой группе.

Убытки снизились в 2020 году, когда магазины закрылись во время пандемии и выросла онлайн-торговля.

Когда магазины открылись, розничные сети занизили свой процент убытков, что привело к завышенным оценкам, когда они проводили физические инвентаризации в 2022 году. В результате это привело к более крупным потерям прибыли.

Средний процент убытков для розничных сетей в 2022 году составил 1,6%, по сравнению с 1,4% в 2021 году. Хотя этот процент был на уровне до пандемии, данные за 2023 и 2024 годы еще не были опубликованы Национальной федерацией розничной торговли.

Снижение убытков: многие розничные сети имеют меньше запасов, чем в 2022 и 2023 годах, когда они накапливали товары, чтобы удовлетворить спрос потребителей.

Общие запасы, за исключением автомобилей, снизились на 1,3% в июне, что является 14-м месяцем подряд годового снижения, согласно последним данным Бюро переписи населения.

Бейкер объяснил: "Если у вас меньше запасов, меньше убытков".

Хотя розничные убытки снизились, организованная розничная преступность не исчезла, Дэвид Джонстон, вице-президент по защите активов и розничным операциям в Национальной федерации розничной торговли, сказал CNN. Он подчеркнул, что убытки - это лишь один аспект, и они упускают из виду другие проблемы, связанные с воровством, такие как страхи безопасности сотрудников и клиентов, физическое повреждение магазинов и негативное восприятие безопасности магазинов.

Кражи и потери по-прежнему остаются проблемой, даже если показатели хищений стабилизируются, отметил он. В первой половине 2024 года в крупных городах средний уровень краж со склада вырос на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно недавнему исследованию Совета по уголовной юстиции. В первой половине 2024 года также наблюдался рост показателей краж со склада на 10% по сравнению с первой половиной 2019 года.

Однако Эрнесто Лопес, старший научный сотрудник Совета по уголовной юстиции и соавтор отчета, предупредил, что этот рост может быть связан либо с увеличением реальных случаев краж со склада, либо с увеличением количества сообщений о случаях в правоохранительные органы со стороны бизнеса.

Ритейлеры принимают различные меры для борьбы с кражами и минимизации убытков, такие как размещение товаров в стеклянных витринах, удаление станций самообслуживания и даже оснащение сотрудников портативными камерами в некоторых случаях.

Потребители выражают недовольство заблокированными витринами, отметил Эдгар Дворски, адвокат по защите прав потребителей и основатель Consumer World. Он объяснил, что людям не хочется беспокоить персонал магазина, когда они хотят купить заблокированный товар. Сравнение товаров и чтение этикеток в разных витринах также сложнее. Онлайн-опрос более 1000 читателей Consumer World показал, что 55% предпочитают покупать товар в другом месте, если он заблокирован.

Ритейлеры сотрудничают более тесно с правоохранительными органами и выделяют больше внутренних ресурсов для борьбы и расследования краж. Представитель Home Depot сообщил CNN, что они видят улучшения в борьбе с растущей проблемой организованной розничной преступности. Несмотря на то, что среда для криминальной деятельности не улучшилась, они видят прогресс в своих мерах безопасности.

Ulta Beauty сообщила, что их показатель убытков остался на уровне прошлого года. На последнем собрании акционеров они упомянули о установке новых фиксаторов для предотвращения краж небольших флаконов духов и снижения убытков.

По словам Джонстона, ритейлеры добавили дополнительные уровни безопасности за последний год и половину, чтобы снизить уровень краж.

В ответ на значительные убытки более чем в $500 млн из-за краж со склада в прошлом году Target приняла меры для борьбы с кражами и улучшения показателя убытков. Это включает в себя защиту товаров, удаление станций самообслуживания и сотрудничество с правоохранительными органами.

