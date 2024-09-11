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Американские финансисты проявляют особый интерес к акциям, связанным с технологиями.

 and  Grigoriy Williams
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Экономические прогнозы по инфляции опережают ожидания, но все же могут не помешать снижению...
Экономические прогнозы по инфляции опережают ожидания, но все же могут не помешать снижению процентных ставок на следующей неделе.

Американские финансисты проявляют особый интерес к акциям, связанным с технологиями.

После дебатов на телевидении между Трампом и Харрис американские фондовые рынки показали сдвиг: акции медиа-империи Трампа падают, а солнечные акции растут. Дебаты в Конгрессе повлияли на инвестиции, сделав шансы республиканцев менее вероятными. В результате акции, связанные с Трампом, падают. С другой стороны, победителями дня стали сектор солнечной энергии и чувствительные к процентным ставкам технологические акции.

Американские фондовые биржи завершили среду на позитивной ноте, благодаря высокотехнологичным акциям. Индекс Дау Джонс закрылся на 0,3% выше, на уровне 40 861 пунктов, после сложного старта и бурной торговли. Насдак, ориентированный на технологии, продемонстрировал рост на 2,2%, достигнув 17 395 пунктов. Широкий С&P 500 вырос на 1,1%, закрывшись на уровне 5 554 пунктов.

Данные об инфляции сначала оказали давление на торговлю, но в итоге поддержали рынок. Хотя инфляция снизилась в августе, как и ожидалось, данные показали устойчивую базовую инфляцию, указывая на осторожную денежно-кредитную политику. Аналитики рынка отметили, что с учетом этих цифр Федеральная резервная система США, возможно, решит снизить ставку на 25 базисных пунктов вместо ожидаемых 50 базисных пунктов.

Акции Нвидиа показали значительный рост, увеличившись более чем на 8%. Сообщалось, что правительство США рассматривает возможность одобрить экспорт продвинутых чипов в Саудовскую Аравию для производителя чипов для ИИ, Нвидиа. Кроме того, акции IBM выросли на 2,2% и достигли исторического максимума.

Акции солнечных компаний и производителей лития растут

Дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис послужили катализатором для обсуждений. Уверенная позиция Харрис против Трампа улучшила шансы демократов на ставках. В результате акции Медиа и Технологической Группы Трампа, якобы материнской компании Truth Social, упали на 10,5%.

Одновременно солнечные акции, благоприятствующие президенту Харрис, нашли покупателей: First Solar, Sunrun и SolarEdge Technologies показали рост до 15,1%.

Производители лития, такие как Albemarle и Piedmont, также продемонстрировали увеличение спроса, с ростом акций на 13,6% и 9,9% соответственно. Объявление китайского производителя батарей CATL о запланированных приостановках производства на двух заводах.

Ритейлер видеоигр GameStop показал снижение, с падением акций почти на 12%. Выручка GameStop во втором квартале резко упала с $1,16 миллиарда до $798,3 миллиона, что связано с переходом потребителей от традиционных магазинов к онлайн-шopping. Аналитики ожидали выручку в $895,7 миллиона, что еще больше повлияло на цену акций GameStop.

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В ответ на улучшение шансов демократа Камалы Харрис на ставках акции бизнеса ее оппонентов, таких как Медиа и Технологическая Группа Трампа, связанные с 'торговлей акциями' Truth Social, снизились. С другой стороны, солнечные акции, такие как First Solar, Sunrun и SolarEdge Technologies, которые, как считается, выиграют от президентства Харрис, показали рост 'торговли акциями', до 15,1%.

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