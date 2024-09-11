Американские финансисты проявляют особый интерес к акциям, связанным с технологиями.

После дебатов на телевидении между Трампом и Харрис американские фондовые рынки показали сдвиг: акции медиа-империи Трампа падают, а солнечные акции растут. Дебаты в Конгрессе повлияли на инвестиции, сделав шансы республиканцев менее вероятными. В результате акции, связанные с Трампом, падают. С другой стороны, победителями дня стали сектор солнечной энергии и чувствительные к процентным ставкам технологические акции.

Американские фондовые биржи завершили среду на позитивной ноте, благодаря высокотехнологичным акциям. Индекс Дау Джонс закрылся на 0,3% выше, на уровне 40 861 пунктов, после сложного старта и бурной торговли. Насдак, ориентированный на технологии, продемонстрировал рост на 2,2%, достигнув 17 395 пунктов. Широкий С&P 500 вырос на 1,1%, закрывшись на уровне 5 554 пунктов.

Данные об инфляции сначала оказали давление на торговлю, но в итоге поддержали рынок. Хотя инфляция снизилась в августе, как и ожидалось, данные показали устойчивую базовую инфляцию, указывая на осторожную денежно-кредитную политику. Аналитики рынка отметили, что с учетом этих цифр Федеральная резервная система США, возможно, решит снизить ставку на 25 базисных пунктов вместо ожидаемых 50 базисных пунктов.

Акции Нвидиа показали значительный рост, увеличившись более чем на 8%. Сообщалось, что правительство США рассматривает возможность одобрить экспорт продвинутых чипов в Саудовскую Аравию для производителя чипов для ИИ, Нвидиа. Кроме того, акции IBM выросли на 2,2% и достигли исторического максимума.

Акции солнечных компаний и производителей лития растут

Дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис послужили катализатором для обсуждений. Уверенная позиция Харрис против Трампа улучшила шансы демократов на ставках. В результате акции Медиа и Технологической Группы Трампа, якобы материнской компании Truth Social, упали на 10,5%.

Одновременно солнечные акции, благоприятствующие президенту Харрис, нашли покупателей: First Solar, Sunrun и SolarEdge Technologies показали рост до 15,1%.

Производители лития, такие как Albemarle и Piedmont, также продемонстрировали увеличение спроса, с ростом акций на 13,6% и 9,9% соответственно. Объявление китайского производителя батарей CATL о запланированных приостановках производства на двух заводах.

Ритейлер видеоигр GameStop показал снижение, с падением акций почти на 12%. Выручка GameStop во втором квартале резко упала с $1,16 миллиарда до $798,3 миллиона, что связано с переходом потребителей от традиционных магазинов к онлайн-шopping. Аналитики ожидали выручку в $895,7 миллиона, что еще больше повлияло на цену акций GameStop.

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В ответ на улучшение шансов демократа Камалы Харрис на ставках акции бизнеса ее оппонентов, таких как Медиа и Технологическая Группа Трампа, связанные с 'торговлей акциями' Truth Social, снизились. С другой стороны, солнечные акции, такие как First Solar, Sunrun и SolarEdge Technologies, которые, как считается, выиграют от президентства Харрис, показали рост 'торговли акциями', до 15,1%.

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