Американские чиновники запретили взлет ракеты SpaceX

Falcon 9, опора глобальных космических путешествий, продемонстрировал серию из 367 успешных запусков с сентября 2016 года до недавнего времени. Однако неполадки с двигателем в июле привели к тому, что американское авиационное управление вновь приостановило выдачу разрешений на взлет.

В среду произошел инцидент при посадке Falcon 9, в результате чего Федеральное управление гражданской авиации (FAA) потребовало провести расследование. До этого безpilотный Falcon 9, принадлежащий космической корпорации Илона Маска, успешно вывел спутники Starlink для интернет-услуг на орбиту. К сожалению, первая ступень, предназначенная для повторного использования, отклонилась от курса во время попытки приземлиться на плавучей платформе.

Falcon 9 обычно надежен. Но в июле из-за проблем с двигателем, которые возникли примерно через час после запуска, было введено временное 15-дневное ограничение на запуски ракеты. Неполадка оставила 20 спутников Starlink, принадлежащих космическому интернет-проекту Маска, на их первоначальной траектории, и они later распались при входе в атмосферу Земли. После расследования Маск обвинил в этом утечку жидкого кислорода, вызванную трещиной в линии, подключенной к датчику давления.

Запущенный с космодрома Кап Канаверал ВВС во Флориде, Falcon 9 играет ключевую роль в операциях SpaceX и часто используется NASA. Перед инцидентом в июле последний аналогичный случай произошел в сентябре 2016 года, когда Falcon 9 взорвался на стартовой площадке. Однако это было Followed by серией из 367 успешных запусков, что укрепило позиции SpaceX в отрасли. Как отметил Том Мюллер, бывший вице-президент по системам двигателей и инноватор, "мы знали, что эта беспрецедентная серия когда-нибудь закончится". Тем не менее, он оставался оптимистичным в отношении того, что команда устранит проблему и возобновит операции.

Многие страны и космические корпорации полагаются на частную компанию SpaceX для вывода своих спутников и астронавтов на орбиту. NASA регулярно использует услуги SpaceX для перевозки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию (МКС) и планирует доставить двух астронавтов, застрявших на МКС, на Землю в 2023 году после их запуска в начале июня на неисправном космическом аппарате Boeing. Аналитики отрасли оценивают стоимость SpaceX примерно в 200 миллиардов долларов.

Илон Маск, основатель SpaceX, был ответственен за безpilотный Falcon 9, который успешно вывел спутники Starlink для интернет-услуг на орбиту перед недавним инцидентом. Несмотря на то, что SpaceX Маска является важным игроком в космической индустрии, с NASA, регулярно использующим его услуги, Falcon 9 столкнулся с проблемой во время попытки посадки в прошлую среду.

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