Американский российский дипломат завершает свой срок и отправляется в Москву.

23:16 Украина: Российские войска все чаще убивают захваченных солдат - 93 солдата убиты

Достоверные источники сообщают, что российские захватчики массово убивают украинских пленных. Как сообщает украинское информационное агентство Ukrinform, Юрий Белоусов, глава военного отдела Генеральной прокуратуры, заявил в национальном радио: "У нас сейчас есть информация о 93 наших солдатах, убитых на поле боя", - сказал он. Белоусов подчеркнул, что 80% украинских пленных были убиты в этом году. Эта практика началась в ноябре 2023 года. "Поведение российских солдат по отношению к нашим пленным ухудшилось", - отметил Белоусов.

22:42 Предварительный отчет о потенциальных уступках Киева для вступления в НАТО

Украина продолжает бороться за возвращение территорий, оккупированных Россией в последние годы. Но как? Украина не имеет достаточного количества войск, оружия и поддержки от западного альянса. Президент Украины Владимир Зеленский теперь заявляет, что Киев работает с Вашингтоном и другими странами "над значимыми решениями" для встречи контактной группы в Рамштайне 12 октября. По данным "Финансовой газеты", новая стратегия Украины заключается в просьбе к союзникам о военной и дипломатической поддержке для возвращения России за стол переговоров. Западные дипломаты и даже некоторые украинские официальные лица считают, что существенные гарантии безопасности могли бы стать основой для мирного решения. В этом контексте Россия фактически, но не юридически сохранит контроль над некоторой или всей территорией Украины, которую она сейчас занимает. Ведется спекуляция о возможности присоединения Украины к НАТО в этой ситуации.

22:01 Аналитики: Россия теряет в три раза больше техники, Украина ждет поставки танков

Россия, как сообщается, теряет в три раза больше техники, чем Украина, и "постепенно исчерпывает запасы своего наследственного советского оборудования, а его производство, как и Украины, лишь частично компенсирует его потери", - говорит Jakub Janowski, аналитик из Праги, работающий в голландском открытом источнике. intelligence-мониторинговая группа Oryx. Сравнивая мобилизационный потенциал, рабочую силу и производственные мощности, ситуация в настоящее время благоприятствует России, предупреждает Konrad Muzyka, польский аналитик и директор Rochan Consulting. Janowski считает, что хотя Россия имеет больше солдат и больше огневой мощи, она все еще может столкнуться с серьезными проблемами, если Запад усилит свою поддержку. Кроме того, несколько обещанных поставок военной техники все еще ожидаются. По данным Oryx, Киев все еще ждет по крайней мере 280 танков, 480 бронетранспортеров, 1200 troop transport vehicles, and 180 mobile artillery vehicles to be delivered.

22:00 Украина заявляет о сбитом российском бомбардировщике, фото показывают обломки

Военные Украины утверждают, что сбили российский боевой самолет. Бомбардировщик, как сообщается, был сбит в субботу возле города Кostiantynivka в провинции Donetsk, согласно главе местной военной администрации. Фотографии показывают обгоревшие останки самолета, врезавшегося в дом, вызвав пожар.

