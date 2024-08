- Американский рок-певец Джек Рассел умер.

Американский певец и вокалист рок-группы Great White, Джек Расселл, скончался. Как сообщается на официальной странице музыканта в Facebook, он мирно скончался в присутствии своей семьи и двух друзей.

Музыкант скончался от болезни Льюиса и сопутствующей мультисистемной атрофии, как сообщил его биограф К.Л. Дотти изданиям "New York Times" и "Rolling Stone". Расселлу было 63 года. Его группа, ставшая известной в 80-х годах, запомнилась трагическим пожаром в ночном клубе.

Он гастролировал как Джек Расселл's Great White

По данным американских СМИ, певец основал группу Great White вместе с гитаристом Марком Кендаллом. Самый большой хит группы, "Once Bitten Twice Shy", кавер на песню того же названия от певца Иэна Хантера, reached number five в американском чарте Billboard в 1989 году. Группа была номинирована на Grammy за эту песню. В 2001 году группа официально распалась, но продолжала гастролировать как Jack Russell's Great White с измененным составом.

Карьера группы достигла низшей точки в 2003 году, когда пожар и последующая давка во время их концерта в ночном клубе The Station в Вест-Уорвике, Род-Айленд, привели к гибели 100 человек. Гитарист группы Тай Лонглей также погиб. Позже группа также собирала средства на помощь семьям жертв через свои концерты.

В июле Расселл публично объявил о своих заболеваниях и объявил о уходе из музыкальной индустрии. "Я не могу выступать на том уровне, которого бы я хотел, и которого заслуживаете вы", - написал он в Instagram. "Слова не могут выразить мою благодарность за многие годы воспоминаний, любви и поддержки".

Болезнь Льюиса похожа на Alzheimer's disease, с прогрессирующей потерей памяти и сопутствующими психозами или расстройствами движения, согласно Немецкому обществу Альцгеймера. Мультисистемная атрофия - редкое заболевание, подобное Паркинсону.

Издания "New York Times" и "Rolling Stone" сообщили, что биограф Джека Расселла К.Л. Дотти раскрыл причины его смерти, связав их с болезнью Льюиса и сопутствующей мультисистемной атрофией. В течение своей карьеры Джек Расселл гастролировал как вокалист своей группы, Jack Russell's Great White, после того, как оригинальная Great White распалась в 2001 году.

Читайте также: