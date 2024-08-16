Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиНью-Йорк Таймс

Американский рок-певец Джек Рассел умер.

Вокалист группы Great White, Джек Рассел, скончался. Jego группа имела успех в 80-х и была запомнена позже, в частности из-за трагического инцидента.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- Американский рок-певец Джек Рассел умер.

Американский певец и вокалист рок-группы Great White, Джек Расселл, скончался. Как сообщается на официальной странице музыканта в Facebook, он мирно скончался в присутствии своей семьи и двух друзей.

Музыкант скончался от болезни Льюиса и сопутствующей мультисистемной атрофии, как сообщил его биограф К.Л. Дотти изданиям "New York Times" и "Rolling Stone". Расселлу было 63 года. Его группа, ставшая известной в 80-х годах, запомнилась трагическим пожаром в ночном клубе.

Он гастролировал как Джек Расселл's Great White

По данным американских СМИ, певец основал группу Great White вместе с гитаристом Марком Кендаллом. Самый большой хит группы, "Once Bitten Twice Shy", кавер на песню того же названия от певца Иэна Хантера, reached number five в американском чарте Billboard в 1989 году. Группа была номинирована на Grammy за эту песню. В 2001 году группа официально распалась, но продолжала гастролировать как Jack Russell's Great White с измененным составом.

Карьера группы достигла низшей точки в 2003 году, когда пожар и последующая давка во время их концерта в ночном клубе The Station в Вест-Уорвике, Род-Айленд, привели к гибели 100 человек. Гитарист группы Тай Лонглей также погиб. Позже группа также собирала средства на помощь семьям жертв через свои концерты.

В июле Расселл публично объявил о своих заболеваниях и объявил о уходе из музыкальной индустрии. "Я не могу выступать на том уровне, которого бы я хотел, и которого заслуживаете вы", - написал он в Instagram. "Слова не могут выразить мою благодарность за многие годы воспоминаний, любви и поддержки".

Болезнь Льюиса похожа на Alzheimer's disease, с прогрессирующей потерей памяти и сопутствующими психозами или расстройствами движения, согласно Немецкому обществу Альцгеймера. Мультисистемная атрофия - редкое заболевание, подобное Паркинсону.

Издания "New York Times" и "Rolling Stone" сообщили, что биограф Джека Расселла К.Л. Дотти раскрыл причины его смерти, связав их с болезнью Льюиса и сопутствующей мультисистемной атрофией. В течение своей карьеры Джек Расселл гастролировал как вокалист своей группы, Jack Russell's Great White, после того, как оригинальная Great White распалась в 2001 году.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мэттью Пэри потратил несколько миллионов долларов, чтобы справиться с наркотиками - но в итоге умер...
Общество

Помощник говорит, что Мэтью Перри вводил 20 доз кетамина за четыре дня.

В октябре скончался Мэттью Пера, причину смерти все ещё расследуют. Сейчас под подозрение попали врачи и его помощник - якобы они делали ему множественные инъекции кетрамина.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Кommлуни мridge сделаны в связи со смертью Мэтью Пeрри. Пять лиц были обвинены по данным...
Общество

Как подозреваемые в смерти Мэтью Перри воспользовались исцеляющимся наркоманом, говорят прокуроры.

Группа людей, связанных с Matthew Perry, в том числе врачи и так называемая 'Кетоминовая королева' из Северного Голливуда, воспользовались его уязвимостью как человека, восстанавливающегося после зависимости, и снабжали любимого актера наркотиком, в конечном итоге послужившим причиной его...

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Из-за всего, Корinna Шумахер надеется, что 'может быть, вы найдете друг друга снова как...
Общество

Кора Шумахер: "Он когда-нибудь любил меня?"

Кора Шумахер: "Он когда-нибудь любил меня?" Ральф Шумахер объявил о своей гомосексуальности в июле. Его бывшая жена Кора Шумахер утверждает, что узнала об этом из СМИ. "Это действительно ранило меня", - признается она в эмоциональном интервью, добавляя, что хотела бы, чтобы он предупредил ее заранее. Прошло

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Котельные установки списанной АЭС необходимо демонтировать.
Панорама

Взрыв энергетических башен - это зрелище для зрителей.

Верхние строения ядерной potenzaции в Грофе-Ринфельде стоят всего несколько часов. nær электростанции много людей хочет посмотреть на разрушение как можно ближе - и устраивается удобно, как дома.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе
Культура

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе

Чидимма Адетшина, которая прошлой неделей покинула конкурс красоты Мисс ЮАР после того, как попала в спор относительно своей национальности, получила приглашение соревноваться за титул Мисс Вселенная Нигерия.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно