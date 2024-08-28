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Американский хип-хоп-исполнитель задержан в Лас-Вегасе

 and  Yaroslav Smith
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- Американский хип-хоп-исполнитель задержан в Лас-Вегасе

Известный рэпер Lil Baby, настоящее имя которого Dominique Armani Jones, был арестован в Лас-Вегасе. Как сообщает журнал "People", согласно документам суда, музыкант, получивший премию "Грэмми", был задержан за ношение сокрытого огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.

Полиция Лас-Вегаса подтвердила изданию, что инцидент произошел 26 августа, около 5:00 утра, что привело к аресту Lil Baby. Точные детали инцидента остаются неясными.

Защита выпущена на свободу, назначена дата суда

В ответ на арест представители Lil Baby заявили о намерении расследовать обстоятельства, приведшие к аресту, несмотря на то, что артист имеет действительное разрешение на ношение сокрытого оружия в Джорджии. Согласно отчету, хотя открытое ношение оружия легально в Неваде, штат не признает разрешения, выданные в других штатах, в том числе в Джорджии.

Вскоре после этого сообщалось, что Lil Baby был выпущен под залог в размере 5000 долларов и должен явиться в суд 1 октября.

Предыдущие правовые проблемы

Это не первый случай, когда Lil Baby имеет дело с правовыми проблемами. Серия арестов в подростковом возрасте, в том числе осуждение за хранение марихуаны в 2014 году, привело к двухлетнему тюремному сроку. Недавно музыкант был задержан французской полицией во время Недели моды в Париже по обвинению в хранении наркотиков, после чего был наложен штраф.

Музыкальные достижения Lil Baby обширны, с хитами, такими как "Harder Than Ever" (2018), "My Turn" (2020) и "It's Only Me" (2022). Его сотрудничество с Дрейком и Ники Минаж на "Yes Indeed" (2018) и "Do We Have a Problem?" (2021) и его песня "Хурикан" с Кенни Вестом и The Weeknd (2022), получившая премию "Грэмми", закрепили его положение в музыкальной индустрии.

Несмотря на победу Lil Baby на премии "Грэмми", недавний инцидент на послеparty премии "Грэмми" в Лас-Вегасе привел к его аресту за ношение сокрытого огнестрельного оружия без действительного разрешения в Неваде. После того, как его выпустили под залог в размере 5000 долларов, музыкант, получивший премию "Грэмми", должен явиться в суд 1 октября.

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