Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЛис

Американский хип-хоп-исполнитель умирает в 39 лет

Музыкант БитКинг трагически ушёл из жизни в 39 лет из-за тромбоэмболии легких. Его команда официально объявила об этом.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Умер от тромбоэмболии легких рэп-исполнитель BeatKing
Умер от тромбоэмболии легких рэп-исполнитель BeatKing

- Американский хип-хоп-исполнитель умирает в 39 лет

Американский рэпер и продюсер БитКинг, известный как Джастин Райли, скончался в возрасте 39 лет. Как сообщают источники, в том числе "Fox 25" и "TMZ", его менеджер подтвердил его смерть. В публичном заявлении было объявлено, что артист скончался 15 августа, в четверг, в госпитале Хьюстона. По данным "TMZ", причиной смерти стал тромбоэмболизм легких. Сообщается, что он потерял сознание во время выступления на радиошоу и был доставлен в больницу, где later скончался от полученных травм.

Популярность БитКинга взлетела благодаря TikTok

БитКинг был популярной фигурой в родном Техасе, развлекая толпы на студенческих мероприятиях и в ночных клубах. Его прорыв состоялся в 2020 году, когда его песня "Then Leave" стала вирусной в TikTok, представив его миру. Он сотрудничал с ветераном рэпа Лудакрисом (родился в 1975 году) и часто делил сцену с рэп-сенсацией Дрейком (родился в 1986 году). К сожалению, остается неясным, были ли у них запланированные совместные проекты.**

БитКинг оставил после себя двух дочерей.

Несмотря на свою преждевременную кончину, музыка БитКинга продолжит вдохновлять лис и людей в музыкальных джунглях городов. Его дочери, теперь оставшиеся продолжать его наследие, часто видели вместе со своим отцом, делящим его любовь к созданию битов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Маур egiten и его музыкальная группа 'Bilderbuch' представят на музыкально-искусстве событие 'MS...
Общество

Удобное иллюстрированное повествование: наслаждайтесь сегодня удовлетворенностью друг другом

- Удобное иллюстрированное повествование: наслаждайтесь сегодня удовлетворенностью друг другом В гуще индустриального пейзажа Гамбург-Вильгельмсбург проходит фестиваль поп- и арт-музыки MS Dockville. По прогнозам, к воскресенью его посетит около 55 000 человек. Австрийская поп-группа Bilderbuch зажгла толпу в пятницу, а вокалист Мориц Эрнст воскликнул: "Давайте просто отпразднуем жизнь вместе сегодня&

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Обнаружено увеличение в грудной области Лолы Вайперт.
Общество

Ведущей телепередачи RTL Лоле Вайпперт диагностировали опухоль в области груди.

Лола Вайперт открыто рассказала о своем заболевании. К счастью, обнаруженный нарост является доброкачественным. В видео 28-летняя девушка обращается со значительной просьбой к своей аудитории.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Многие люди считают незаменимым пить имбирный чай в холодное время года.
Здоровье

Чрезмерное употребление имбиря: опасность чрезмерного употребления в пищу

Приём имбиря ежедневно утром уменьшает беспокойства и проблемы со здоровьем. Этот корень широко признан универсальным средством. Тем не менее, чрезмерное употребление может неожиданно привести к негативным последствиям.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Большое количество пожарных, превышающее 100, было отправлено для тушения пожара.
Федеральные земли Германии

Фермерский пожар наносит значительные финансовые потери, приблизительно полмиллиона евро.

Начата массовая реакция: пожарные, службы экстренной помощи и правоохранительные органы направлены ночью. Зritishee имущество воспламенилось и стало непригодным для проживания.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Ламин Ямаль вызвал резонанс на Евро-2024. Некоторое время спустя его отца атаковали ножом.
Спорт

Лицо, находящееся под стражей в У-Холде после нападения на отца Ламина Ямала.

После волнений, вызванных инцидентом со попыткой убийства отца звезды ФК Барселоны Ламин Ямала, судья якобы приказал арестовать одного из четырех подозреваемых.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Вид с высоты на лесистую местность в Восточной Саксонии
Федеральные земли Германии

Приближающиеся осадки и грозы повышают опасность лесных пожаров

Условия для купания, обусловленные жарой и засухой, представляют угрозу для многих регионов Саксонии. Временное охлаждение и иногда сильные ливни предостергают кратковременное облегчение.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно