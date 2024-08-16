- Американский хип-хоп-исполнитель умирает в 39 лет

Американский рэпер и продюсер БитКинг, известный как Джастин Райли, скончался в возрасте 39 лет. Как сообщают источники, в том числе "Fox 25" и "TMZ", его менеджер подтвердил его смерть. В публичном заявлении было объявлено, что артист скончался 15 августа, в четверг, в госпитале Хьюстона. По данным "TMZ", причиной смерти стал тромбоэмболизм легких. Сообщается, что он потерял сознание во время выступления на радиошоу и был доставлен в больницу, где later скончался от полученных травм.

Популярность БитКинга взлетела благодаря TikTok

БитКинг был популярной фигурой в родном Техасе, развлекая толпы на студенческих мероприятиях и в ночных клубах. Его прорыв состоялся в 2020 году, когда его песня "Then Leave" стала вирусной в TikTok, представив его миру. Он сотрудничал с ветераном рэпа Лудакрисом (родился в 1975 году) и часто делил сцену с рэп-сенсацией Дрейком (родился в 1986 году). К сожалению, остается неясным, были ли у них запланированные совместные проекты.**

БитКинг оставил после себя двух дочерей.

Несмотря на свою преждевременную кончину, музыка БитКинга продолжит вдохновлять лис и людей в музыкальных джунглях городов. Его дочери, теперь оставшиеся продолжать его наследие, часто видели вместе со своим отцом, делящим его любовь к созданию битов.

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