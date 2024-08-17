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Американский хип-хоп-исполнитель BeatKing скончался в возрасте 39 лет.

 and  Max Becker
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Джастин Рили, также известный как БитКинг, представил множество альбомов и заслужил широкую...
Джастин Рили, также известный как БитКинг, представил множество альбомов и заслужил широкую известность через популярную платформу TikTok.

Американский хип-хоп-исполнитель BeatKing скончался в возрасте 39 лет.

Джастин Райли, заметная фигура в техасской рэп-сцене, получил широкую известность после стремительного взлета популярности в TikTok. Он работал с музыкальными гигантами, такими как Лудакрис. К сожалению, его больше нет с нами в возрасте 39 лет.

В СМИ широко распространились сообщения о смерти рэпера и продюсера БитаКинга в возрасте 39 лет. Его менеджер подтвердил эту трагическую новость, объявив о кончине артиста 15 августа 2022 года.

По данным источника знаменитостей TMZ, Джастин Райли, настоящее имя БитаКинга, скончался от тромбоэмболии легочной артерии. Перед обмороком во время выступления на радиошоу его экстренно доставили в госпиталь в Хьюстоне, где он скончался. Его две дочери якобы были рядом с ним на протяжении всего этого испытания.

Родившийся и выросший в Техасе, БитаКинг часто выступал на вечеринках в колледжах и клубах. Он дебютировал в музыкальном мире в 2010 году с альбомом "Короли клуба" и создал хиты, такие как "SDAB" при участии 2 Chainz и Juicy J, "Вне", "Keep It Poppin'" при участии Лудакриса и "Queendom Come".

Его международная слава взмыла ввысь в 2020 году с вирусным хитом "Then Leave" в TikTok. Впоследствии он сотрудничал с рэп-титаном Лудакрисом и часто делил сцену с хип-хоп-звездой Дрейком. Планы на совместный альбом остаются неясными. Недавно он выступал в качестве разогревающего акта на концерте Ники Минаж.

Новость о смерти Джастина Райли, известного как БитаКинг, привела к увеличению числа сообщений о смертях в музыкальной индустрии. Его смерть в возрасте 39 лет от тромбоэмболии легочной артерии оставила значительную пустоту в техасской рэп-сцене, где он получил широкую известность.

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