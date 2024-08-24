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Американский гонщик Логан Саржеант избегает несчастного случая после огненного крушения во время тренировок для Гран-при Нидерландов Формулы-1.

Во время практики на Гран-при Нидерландов не сдерживаемый американский пилот Формулы-1 Логан Сарджент попал в аварию, в результате которой его автомобиль врезался в ограждение, смялся и загорелся.

 and  Anne Legman
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После столкновения автомобиль Логана Сержэнта воспламенился.
После столкновения автомобиль Логана Сержэнта воспламенился.

Американский гонщик Логан Саржеант избегает несчастного случая после огненного крушения во время тренировок для Гран-при Нидерландов Формулы-1.

Сержант некоторое время оставался в машине, объявив по рации: "Я в порядке", прежде чем его инженер по гонкам указал ему покинуть автомобиль, заметив дым, исходящий из задней части машины.

Пилот Williams Racing выскочил из дымящегося автомобиля и направился к краю трека, инициировав красный флаг в оставшейся части сессии. Команда Сержанта доложила, что он в безопасности, но повреждения его автомобиля были слишком серьезными для ремонта в сроки квалификации.

Williams Racing объявило в сообщении, опубликованном в X, ранее известном как Twitter: "Команда продолжит ремонт и сборку его автомобиля в преддверии гонки".

В своем дебютном Гран-при после того, как Williams объявил о замене его испанцем Карлосом Sainz на следующий сезон, Сержант, не набравший очков в этом году, участвовал в соревнованиях.

Он присоединился к команде на сезоне 2023 года и стал первым американским гонщиком Формулы 1, набравшим очки за три десятилетия, когда финишировал на 10-м месте на Гран-при США.

В итоге Ландо Норрис показал лучшее время в квалификации, гарантировав себе стартовое место на поуле в воскресенье, за ним последовали Макс Ферстаппен на втором месте и Оскар Пиастри на третьем. К удивлению, Льюис Хэмилтон был выбит во втором раунде, что поместило его на 12-е стартовое место на воскресной решетке.

После инцидента в автоспорте Сержант выразил заинтересованность в участии в различных видах спорта, надеясь вернуть свой соревновательный дух. Из-за своей страсти к автоспорту он даже рассматривал возможность вступления в местную лигу картинга.

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