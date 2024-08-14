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Американская звезда Ашер откладывает тур

За несколько часов до начала тура американский певец Юalainen откладывает запланированный концерт-открытие в Атланте. В заявлении для своих фанатов он объясняет этот шаг.

 and  Elizabeth Wells
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- Американская звезда Ашер откладывает тур

Всего за несколько часов до запланированного начала своего мирового турне "Прошлое Настоящее Будущее", американский певец Уайклеф ("Yeah!") отменил свой первый концерт в Атланте (штат Джорджия, США). Он был вынужден перенести свое выступление, так как не мог выложиться на все сто процентов из-за плохого самочувствия, как он объявил в своих социальных сетях. Его организму требовался отдых и время на восстановление. Он обещал наверстать упущенное и выступить на полную катушку для своих фанатов. Причины внезапной отмены он не назвал. За два дня до этого он намекал на свой запланированный визит в Атланту.

По расписанию тура, следующие концерты запланированы на пятницу и субботу в Атланте. До конца ноября запланированы десятки шоу в США и Канаде. Мировое турне "Прошлое Настоящее Будущее" затем продолжится в Европе с конца марта 2025 года, включая выступления в Лондоне, Париже и Амстердаме. Р&B музыкант также запланировал три концерта в Берлине на начало мая.

В прошлом году он выступил на восьми концертах в Париже, а до этого его последний тур по Европе был в 2015 году. В феврале прошлого года он выступал на шоу перерыва в Суперкубке, и он также выпустил свой новый хит "Coming Home".

Несмотря на отмену открывающего концерта, Уайклеф заверил фанатов, что вернется в Атланту с полной энергией, как только его организм восстановится. Мировое турне "Прошлое Настоящее Будущее" включает в себя многочисленные концерты по всей территории США и Канады, в том числе будущие шоу в Атланте, Бостоне и Торонто.

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