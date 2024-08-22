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Американская певица Ашанти и рэпер Нелли приветствовали новое присоединение к своей семье.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- Американская певица Ашанти и рэпер Нелли приветствовали новое присоединение к своей семье.

Певица Эшлини, известная хитами "Happy" и "Foolish", и рэпер Нелли стали родителями. Эшлини поделилась радостной новостью в Instagram, опубликовав фото и видео в нижнем белье, гордо демонстрируя свою фигуру после родов. В подписи к посту она написала: "Это я, через четыре недели после родов". Новые родители, безумно влюбленные в своего малыша, подтвердили эту новость журналу People. Их сын, Кэрим Кенкаид Хейс, родился 18 июля. Пара объявила о своей беременности в апреле.

Это первый ребенок Эшлини. Нелли, настоящее имя которого Корнелл Хейнс, уже является отцом двоих взрослых детей и усыновил двоих детей своей покойной сестры, умершей от лейкемии в 2005 году. Эшлини и Нелли были парой многие годы, но позже расстались и вновь воссоединились в прошлом году.

Эшлини стала знаменитой почти мгновенно с выходом своего дебютного альбома "Ashanti" в 2002 году. Р&B-певица и автор песен также проявила себя в кино и на телевидении, появившись в проектах "Тренер Картер" (2005), "Обитель зла: Воскрешение" (2007) и "Жены солдат" (2013). Родившийся в 1974 году в Остине, Техас, Нелли добился успеха с альбомами "Country Grammar" и "Nellyville" и выиграл несколько премий "Грэмми".

Эшлини использовала Instagram, чтобы поделиться своим послеродовым путешествием и радостью от рождения сына, что является отличной платформой для объявления. Нелли, имеющий опыт воспитания взрослых детей и усыновления детей своей покойной сестры, теперь стал отцом троих сыновей.

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