- Американская юридическая власть выдвинула обвинение против главы ХАМАСа Синвара.

Американские власти принимают правовые меры против Джахия аль-Синвара, главы ХАМАС, и других высших членов палестинской экстремистской организации из-за их участия в массовом убийстве в Израиле 7 октября 2023 года. Министерство юстиции США объявило об этом во вторник, подробно изложив обвинения, выдвинутые ранее в этом году, но державшиеся в секрете до сих пор. Одновременно на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху растет давление после недавней смерти шести израильских заложников. Ситуация на Ближнем Востоке является основной темой на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в среду.

Аль-Синвар и другие подозреваемые обвиняются в различных преступлениях, в том числе в терроризме, сговоре с целью лишения жизни и обходе санкций, согласно заявлению генерального прокурора США Меррика Гарланда. В обвинительном заключении США обвиняют аль-Синвара и высших членов ХАМАС в финансировании и организации многолетней кампании по убийству американских граждан и подрыву безопасности страны. Гарланд заявил, что ХАМАС убил или ранило бесчисленное количество гражданских лиц, в том числе нескольких американских граждан, в результате своих атак с конца 1990-х годов. Он также намекнул, что это не последний удар по ХАМАС.

Акции ХАМАС неприемлемы

Глава отдела национальной безопасности Министерства юстиции США Мэтью Олсен прокомментировал: "Акции ХАМАС в Израиле 7 октября неприемлемы, и мы не прекратим давления на ХАМАС, чтобы он отвечал за свою террористическую, смертоносную и разрушительную кампанию". Массовое убийство ХАМАС, в результате которого погибли более 40 американских граждан, является последним из жестоких актов ХАМАС, как указано в заявлении отдела.

После убийства внешнего лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в конце июля аль-Синвар был назначен новым командиром группы. Его текущее местоположение неизвестно, как считается, что он прячется в обширной системе туннелей ХАМАС под сектором Газа.

Аль-Синвара считают организатором теракта 7 октября, в результате которого погибли почти 1200 человек и были ранены около 250. Это беспрецедентное массовое убийство спровоцировало интенсивные израильские атаки по всему побережью. По данным Палестины, с тех пор более 40 000 человек погибли, и более 92 400 получили ранения. Однако ХАМАС не различает между боевиками и гражданскими лицами в своих независимо подтвержденных данных о жертвах.

Демонстрации за сделку по заложникам

Тысячи израильтян протестовали по всей стране во вторник вечером, требуя прекращения огня в Газе и освобождения 101 оставшихся заложников. Согласно израильским СМИ, родственники заложников обвиняют премьер-министра Нетаньяху в постоянном саботаже переговоров о мире. Протестующие держали плакаты, призывающие правительство нести ответственность за кровопролитие заложников.

Оппозиционный политик Бени Гantz критиковал Нетаньяху на пресс-конференции, обвиняя его в постоянном препятствовании переговорах по освобождению заложников. Гantz заявил, что Нетаньяху придает больше значения своему политическому выживанию, чем освобождению заложников. "Мы должны вернуть заложников - даже любой ценой", - подчеркнул он, обвиняя Нетаньяху в обмане общественности относительно своей якобы готовности спасти заложников.

США надеются на сделку по освобождению заложников

Несмотря на критику Нетаньяху, американское правительство все еще надеется на сделку по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС. Сделка возможна, сказал Джон Кирби, директор по коммуникациям Совета национальной безопасности. Президент США Джо Байден лично участвует в переговорах.

Кирби прокомментировал критику Байдена в адрес Нетаньяху по поводу его якобы отсутствия обязательств в отношении сделки: "Достижение соглашения требует компромисса и сильного лидерства со всех сторон. Я оставлю это на этом".

Прямые переговоры между Израилем и ХАМАС, посредничаемые США, Катаром и Египтом, велись в течение месяцев для достижения прекращения огня и освобождения заложников. Однако эти переговоры, похоже, зашли в тупик.

Совет безопасности ООН собирается на экстренное заседание после убийства заложников

Ситуация на Ближнем Востоке и недавние убийства заложников являются предметом заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в среду. Израильский посол Дэнни Данон запросил консультацию самого могущественного органа ООН. Совет безопасности призывает к "немедленному и безоговорочному" освобождению всех заложников, согласно письму Данона. Алжир, член совета, также призвал к встрече по ситуации в Газе и на Западном берегу.

Конфликт между ХАМАС и международным сообществом усиливается после обвинений США против аль-Синвара и других членов ХАМАС в связи с массовым убийством 7 октября, в результате которого погибли многие американцы. Международное сообщество осуждает действия ХАМАС как неприемлемые и призывает к тому, чтобы их держали ответственными за свою террористическую, смертоносную и разрушительную кампанию.

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