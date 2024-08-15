- Американская актриса Джена Роулендс умерла в возрасте 94 лет.

Ветеран американского кино Гена Роулендс, известная по фильмам "Женщина под влиянием" и "Глория", скончалась. Ее сын, режиссер Ник Кассаветис, подтвердил это немецкому агентству через свою компанию WME. Она скончалась в среду в Индиан-Уэллс, Калифорния, как сообщают американские СМИ. Роулендс было 94 года.

Режиссер Ник Кассаветис (65) объявил в июне, что его мать страдала от болезни Альцгеймера несколько лет. Он снял ее в романтической драме "Записки из подполья" в 2004 году, где она сыграла женщину с Альцгеймером в доме престарелых.

Роулендс появилась в десятках фильмов за годы, многие из которых были сняты ее мужем Джоном Кассаветисом. Они были женаты с 1954 года до его смерти в 1989 году и воспитали троих детей, которые последовали за ними в киноиндустрию.

Она была номинирована на "Оскар" за роли в успешных фильмах "Женщина под влиянием" (1974) и "Глория" (1980), оба снятые Джоном Кассаветисом, но не выиграла. В 2015 году Киноакадемия удостоила 85-летнюю актрису почетным "Оскаром" за ее достижения в кино.

♪ Мощная игра Гены Роулендс в "Записках из подполья" была примечательна, так как ее сын Ник Кассаветис, также режиссер, снял ее, когда она боролась с болезнью Альцгеймера. ♪ Во время церемонии вручения почетного "Оскара" в 2015 году ♪ Гена Роулендс ♪ была признана за свой исключительный вклад в кино.

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