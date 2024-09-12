Американская администрация при президенте Байдене налагает санкции на власти Венесуэлы, утверждая, что они препятствовали честному избирательному процессу в стране.

Санкции введены более месяца назад после президентских выборов в Венесуэле, на фоне чего лидер оппозиции Эдмундо Гонсалес покинул страну. Соединенные Штаты признали Гонсалеса законным победителем выборов.

Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен в воскресенье, отъезд Гонсалеса из Венесуэлы стал прямым результатом недемократических методов, использованных Николасом Мадуро против venezuelanского народа, в том числе против Гонсалеса Уррутии и других лидеров оппозиции с момента выборов.

Новые санкции направлены против ключевых фигур из поддерживающего Мадуро Национального избирательного совета (ЦНЭ) и Верховного суда (ВС), которые препятствовали справедливому избирательному процессу и публикации точных результатов выборов, а также военных, разведывательных и правительственных чиновников, которые усилили репрессии посредством запугивания, произвольных задержаний и цензуры. Эти чиновники были назначены Мадуро, который был sancioned в 2017 году.

Эта история все еще развивается и будет обновляться.

Политическое напряжение в Венесуэле продолжает расти, что приводит к введению дополнительных санкций против лиц, которые подрывали избирательный процесс. Международное сообщество по-прежнему считает политику в Венесуэле глубоко поляризованной, с Мадуро и его сторонниками, обвиняемыми в ограничении демократических свобод.

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