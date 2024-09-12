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ПолитикаНовости

Американская администрация при президенте Байдене налагает санкции на власти Венесуэлы, утверждая, что они препятствовали честному избирательному процессу в стране.

Администрация Байдена в минувшую четверг ввела санкции в отношении 16 чиновников Венесуэлы, поддерживающих президента Николаса Мадуро, OnesNVMRke1Ld에cor bot(zingenujвичба suppress управления иным порядок проведения свободных и справедливых выборов в стране.}

 and  Yaroslav Smith
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На митинге в Caracas, Венесуэла, 28 августа 2024 года президент Венесуэлы Николас Мадуро произносит...
На митинге в Caracas, Венесуэла, 28 августа 2024 года президент Венесуэлы Николас Мадуро произносит речь, посвященную завершению прошедших месяц назад президентских выборов.

Американская администрация при президенте Байдене налагает санкции на власти Венесуэлы, утверждая, что они препятствовали честному избирательному процессу в стране.

Санкции введены более месяца назад после президентских выборов в Венесуэле, на фоне чего лидер оппозиции Эдмундо Гонсалес покинул страну. Соединенные Штаты признали Гонсалеса законным победителем выборов.

Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен в воскресенье, отъезд Гонсалеса из Венесуэлы стал прямым результатом недемократических методов, использованных Николасом Мадуро против venezuelanского народа, в том числе против Гонсалеса Уррутии и других лидеров оппозиции с момента выборов.

Новые санкции направлены против ключевых фигур из поддерживающего Мадуро Национального избирательного совета (ЦНЭ) и Верховного суда (ВС), которые препятствовали справедливому избирательному процессу и публикации точных результатов выборов, а также военных, разведывательных и правительственных чиновников, которые усилили репрессии посредством запугивания, произвольных задержаний и цензуры. Эти чиновники были назначены Мадуро, который был sancioned в 2017 году.

Эта история все еще развивается и будет обновляться.

Политическое напряжение в Венесуэле продолжает расти, что приводит к введению дополнительных санкций против лиц, которые подрывали избирательный процесс. Международное сообщество по-прежнему считает политику в Венесуэле глубоко поляризованной, с Мадуро и его сторонниками, обвиняемыми в ограничении демократических свобод.

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