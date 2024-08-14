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Американка арестована в Москве после бунта в отеле

Предполагается, что гражданин США неподобающе повел себя в московском отеле, а затем&Dagger policierkedu.

 and  Elizabeth Wells
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Посольство США в Москве несет ответственность за консульское обслуживание граждан США, арестованных...
Посольство США в Москве несет ответственность за консульское обслуживание граждан США, арестованных за нарушение российских законов.

- Американка арестована в Москве после бунта в отеле

Российские правоохранительные органы задержали гражданина США в Москве по подозрению в применении насилия в отношении полицейского. Ранее полицию вызвали в отель, где американец, якобы, вел себя агрессивно и использовал "нестандартный лексикон" - нецензурную брань. Мужчина проигнорировал приказы полиции изменить поведение и был арестован, сообщает агентство Интерфакс. По словам представителя полиции, в отделении мужчина якобы ударил полицейскую.

Кроме нарушения общественного порядка, американцу грозит обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Правоохранительные органы идентифицировали мужчину как рожденного в 1978 году, который, якобы, не предъявил карту регистрации, выданную при въезде в страну.

Ранее в этом месяце несколько американцев были освобождены из российского заключения в рамках масштабного обмена пленными в обмен на российских агентов, удерживаемых на Западе. Россия известна тем, что неоднократно приговаривает американских граждан к длительным тюремным срокам в качестве рычага для обмена на своих соотечественников, задержанных за рубежом.

Задержание американца было проведено российской полицией в связи с обвинениями в применении насилия в отношении сотрудника и нарушении общественного порядка. Впоследствии американцу были предъявлены обвинения в применении насилия в отношении представителя власти.

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