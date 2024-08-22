Америка усиливает свое влияние на Израиль

Во время телефонного звонка в среду Байден подчеркнул необходимость урегулирования, заявив об этом на онлайн-платформе X. Обсуждение также коснулось предстоящих переговоров в Каире и устранения оставшихся вопросов. Кроме того, Байден информировал Нетаньяху о инициативах США по оказанию помощи Израилю в защите от угроз со стороны Ирана и его террористических пособников.

По словам представителей Белого дома, Байден, Нетаньяху и вице-президент Харрис обсудили "прекращение огня и освобождение заложников" и планы по снижению tensions в регионе на фоне недавних угроз со стороны Ирана. Угроза эскалации возросла после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране и военного лидера Хезболлы Фуада Шукра в Бейруте в конце июля.

Офис Нетаньяху подтвердил звонок, не вдаваясь в подробности. Однако израильская газета "Yediot Ahronot" сообщила, ссылаясь на осведомленные источники, что "вероятность соглашения" была "маловероятной". Появились сообщения о дальнейших переговорах, запланированных на пятницу и субботу в Каире.

По словам осведомленных источников, Нетаньяху добивался создания израильской военной базы "вдоль коридора Филадельфии", в то время как США выступали за "значительное сокращение численности войск" в два этапа. Спецпредставитель США Бретт МакГерк отправился в Каир, чтобы подготовиться к встрече и решить вопрос о коридоре Филадельфии.

Несколько дней назад США представили новое посредническое предложение Израилю и ХАМАС, которое, по словам посредников, "сузило оставшиеся разрывы". Израиль согласился на план, но, по словам Байдена, ХАМАС отказался от соглашения с Израилем.

Блинкен завершил свою поездку в Египет и Катар во вторник вечером без соглашения. Новые переговоры между Израилем и посредниками запланированы на конец недели в Каире, но дата еще не подтверждена. ХАМАС не участвовал в последнем раунде переговоров в Дохе.

Контроль над коридором Филадельфии является основным спорным вопросом, его южная граница проходит между сектором Газа и Египтом. Офис Нетаньяху объявил, что премьер-министр требует "достижения всех целей", что требует "обеспечения безопасности южного рубежа" между сектором Газа и Египтом.

Однако ХАМАС, инициировавший нападения на Израиль из сектора Газа десять месяцев назад, что привело к войне в Газе, и стремящийся к уничтожению Израиля, требует полного вывода израильской армии из сектора Газа.

7 октября боевики ХАМАС и других экстремистских палестинских групп атаковали Израиль, что привело к гибели 1199 человек и захвату 251 заложника в сектор Газа. По данным израильских сообщений, 105 заложников все еще остаются, 34 из которых, как сообщается, погибли.

С тех пор Израиль проводит масштабные военные операции в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения ХАМАС, более 40 200 человек погибли на данный момент.

Вскоре после этого начальник израильской военной разведки "Аман", Аарон Халива, извинился перед израильтянами за промахи 7 октября на своей прощальной церемонии. Это был первый случай, когда гражданский или военный чиновник извинился за промахи в израильских службах безопасности 7 октября.

Между тем родители заложника ХАМАС Херша Гольдберга-Полина рассказали о судьбе своего сына. Рэйчел Гольдберг выступила на съезде Демократической партии в США, сказав: "Среди заложников есть восемь американских граждан, и один из них - наш единственный сын". Джонатан Полин подчеркнул "печаль" жителей сектора Газа, комментируя: "Нет победителей в соревновании по страданиям".

Предстоящие переговоры в Каире, упомянутые во время телефонного звонка, запланированы на пятницу и субботу. Коридор Филадельфии, расположенный между сектором Газа и Египтом, является ключевым пунктом спора на этих переговорах, и Нетаньяху требует его безопасного контроля.

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