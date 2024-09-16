Амбиции стать ведущими странами ИИ мотивируют эти страны Персидского залива.

Искусственный интеллект (ИИ) может сгенерировать существенный доход в размере $320 миллиардов для Ближнего Востока к 2030 году, что составит примерно 2% глобальных преимуществ, согласно отчету консалтинговой компании PwC. Стивен Андерсон, руководитель по стратегии и рынкам на Ближнем Востоке в PwC, заявил на Глобальной конференции по ИИ (GAIN) CNN, проведенной в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, что инвестиции в ИИ растут в регионе.

Андерсон заявил, что жители региона более склонны экспериментировать и участвовать в ИИ по сравнению с другими частями мира. Однако быстрый рост ИИ имеет и обратную сторону - он высокоэнергопотребляющий и все больше становится одним из основных источников выбросов парниковых газов. Google сообщил, что его выбросы в 2023 году увеличились почти на 50% по сравнению с 2019 годом, в том числе из-за энергетических потребностей ИИ. Спрос на энергию от ИИ, центров данных и криптовалют, как ожидается, удвоится к 2026 году, согласно Международному энергетическому агентству.

Андерсон оптимистично смотрит на то, что страны Персидского залива, чьи экономики в значительной степени зависят от ископаемого топлива, имеют потенциал стать "крупными игроками" в этой технологии и сделать ее более экологичной. Он объяснил, что из-за стратегического положения региона в производстве энергии это идеальное место для объединения устойчивости, энергии и вычислительной мощности, необходимой для ИИ. Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ являются пионерами ИИ на Ближнем Востоке.

В то время как Саудовская Аравия стремится минимизировать зависимость своей экономики от нефти и газа, она выделила значительные средства на ИИ, считая, что это поможет достичь целей, указанных в программе "Ви́дение 2030". Недавний прогноз от Саудовского управления данными и ИИ (SDAIA), которое провело конференцию GAIN, показал, что ИИ будет вносить 12% ВВП страны к 2030 году, ежегодно растущий на впечатляющие 29%.

Ведутся планы по созданию языковых моделей на арабском языке на основе местных наборов данных, которые захватят нюансы, отсутствующие на платформах, подобных ChatGPT. В прошлом году ОАЭ представили Джайс, инструмент для генерации арабских предложений, а саудовцы разработали арабского чат-бота под названием АЛЛАМ.

На прошлой неделе было объявлено, что АЛЛАМ будет размещен на Azure, облачной платформе Microsoft. Это объявление предшествовало объявлению в начале 2023 года о том, что АЛЛАМ также будет доступен через платформу IBM's watsonx.

Ник Стаудер, генеральный директор консалтинговой фирмы Oliver Wyman Group, присутствовавший на конференции GAIN, заявил, что сосредоточение внимания на языковых моделях на арабском языке может укрепить позицию Саудовской Аравии в конкурентной борьбе с англоязычными рынками, которые имеют врожденное преимущество благодаря многочисленным ведущим языковым моделям.

По словам Стаудера, в стране разрабатывается около дюжины больших языковых моделей на основе арабского языка для различных применений, таких как чат, правительственные и корпоративные сценарии. "Сочетание правительственного и частного секторов предпринимательства может сформировать хаб ИИ, особенно когда королевство и весь регион стремятся реанимировать свои экономики", - сказал он.

Проблемы управления

Одной из основных проблем является установление управления ИИ и данными: как безопасно, этично и справедливо регулировать ИИ и данные?

Во время конференции были представлены различные политики, такие как выпуск руководством SDAIA руководящих принципов ответственного использования глубоких подделок, презентация Рийадской хартии по ИИ в исламском мире, которая излагает этические принципы разработки технологий ИИ, и глобальный рамочный план готовности к ИИ, возглавляемый Международным союзом электросвязи.

По словам Стаудера, здоровый нормативный Rahmenwork является жизненно важным для будущего ИИ. "Существует множество вопросов, которые возникают в связи с развитием ИИ - не только проблемы конфиденциальности, не только угрозы потери работы, но и те, которые связаны с национальной суверенитетом, если ваша экономика начинает зависеть от набора инструментов, которые построены вне вашего контроля. Разумное регулирование имеет первостепенное значение", - объяснил он.

Ближний Восток, с его пионерами ИИ Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ, стремится внести 12% своего совокупного ВВП через ИИ к 2030 году, демонстрируя его глобальное значение в этом секторе технологий. Более того, мир внимательно следит за этими разработками, поскольку ИИ имеет потенциал снизить зависимость Ближнего Востока от ископаемого топлива, что совпадает с глобальными усилиями по борьбе с изменением климата.

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