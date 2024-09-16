Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостибизнес

Amazon требует, чтобы ее сотрудники находились на работе пять дней в неделю.

Amazon настойчиво требует возврат к пяти полным дням присутствия на работе для своего корпоративного персонала, что свидетельствует о заметном отходе от текущего гибридного плана, влияние которого потребовало трех рабочих дней в неделю в офисе.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Amazon настоятельно рекомендует своим сотрудникам вернуться к работе в офисе пять раз в неделю с...
Amazon настоятельно рекомендует своим сотрудникам вернуться к работе в офисе пять раз в неделю с нового года.

Amazon требует, чтобы ее сотрудники находились на работе пять дней в неделю.

Андди Джесси, CEO, объявил о новой политике в понедельник, заявив, что изменения направлены на то, чтобы дать возможность многочисленному штату сотрудников "думать креативно, сотрудничать и оставаться достаточно связанными с нашей культурой и друг с другом, чтобы предоставлять клиентам и компании высочайший уровень обслуживания".

Реализация этой новой политики запланирована на 2 января 2025 года.

Ранее Джесси выступал за то, чтобы сотрудники работали в офисе, объясняя, что физическое присутствие укрепляет корпоративную культуру.

Он признал сложности воссоединения тысяч сотрудников по всему миру, выразив в меморандуме 2023 года, что они предоставят необходимым командам время для разработки стратегии.

В том же духе Джесси повторил эту точку зрения год спустя, написав в понедельничном меморандуме, что "мы все еще верим в значительные преимущества сосуществования в офисе" и что он наблюдал, как члены команды учатся, имитируют и укрепляют нашу культуру более эффективно; совместная работа, мозговой штурм и инновации становятся более простыми и плодотворными; обучение и обмен знаниями становятся более гладкими; и команды, как правило, более связаны.

Несоблюдение настоящей политики может поставить под угрозу перспективы продвижения сотрудников Amazon. Исключения, разрешающие удаленную работу, будут подвергнуты дальнейшему рассмотрению со стороны высшего руководства.

Сотрудники Amazon проявили сопротивление этому распоряжению. В 2023 году некоторые сотрудники штаб-квартиры организовали забастовку в Сиэтле, выражая несколько опасений, таких как давление на возвращение в офис хотя бы три дня в неделю. Эта забастовка произошла несколько месяцев после того, как компания подтвердила увольнение примерно 27 000 сотрудников, растянутое на несколько раундов увольнений.

Несмотря на то, что организации в определенных отраслях, в частности на Уолл-стрит, делают акцент на полном возвращении, большинство компаний ослабили давление на то, чтобы сотрудники работали в офисе пять дней в неделю. Согласно опросу CEO от Конференции советников, проведенному в начале года, только 4% американских CEO и 4% мировых CEO планируют сделать приоритетом полное возвращение сотрудников в офис.

Новая политика существенно повлияет на бизнес-операции Amazon, так как она побуждает сотрудников работать гибко и оставаться на связи.

Соблюдение этой политики является критически важным для сотрудников, стремящихся к профессиональному росту в Amazon, так как несоблюдение может повлиять на их шансы на продвижение.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Цены на акции Intel подскочили после объявления о партнерстве с Amazon
Экономика

Цены на акции Intel подскочили после объявления о партнерстве с Amazon

Цены на акции Intel подскочили после объявления о партнерстве с Amazon Сообщение пришло после того, как Intel объявила, что может получить до $3 миллиардов финансирования в рамках закона о чипах и науке для производства военных чипов. Intel Foundry и Amazon Web Services договорились о сотрудничестве в области разработки кастомных чипов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
На протяжении нескольких месяцев Федеральная резервная система формирует траекторию продвижения...
Экономика

Фокус Уолл-стрит в основном сосредоточен вокруг Федеральной резервной системы.

Фокус Уолл-стрит в основном сосредоточен вокруг Федеральной резервной системы. Недавние слухи о еще одной попытке покушения на Дональда Трампа вызвали волнение. Тем не менее, внимание инвесторов сосредоточено на решении ФРС. Примет ли центральный банк решение о повышении процентных ставок? И как они оправдают это решение? Участники рынка находятся в напряжении.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Вначале было дано разрешение на строительство сооружения в Магдебурге
Экономика

Intel прекращает строительство завода по производству полупроводников в Магдебурге

Intel прекращает строительство завода по производству полупроводников в Магдебурге Правительство Германии с энтузиазмом планировало выделить щедрые десять миллиардов евро, чтобы заманить технологического гиганта Intel в Восточную Германию. К сожалению, Intel, кажется, передумала, оставив амбициозный проект в Магдебурге в подвешенном состоянии. Глава Intel Пат Гелсингер объявил, что строительство ожидаемого завода может

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно