Amazon требует, чтобы ее сотрудники находились на работе пять дней в неделю.

Андди Джесси, CEO, объявил о новой политике в понедельник, заявив, что изменения направлены на то, чтобы дать возможность многочисленному штату сотрудников "думать креативно, сотрудничать и оставаться достаточно связанными с нашей культурой и друг с другом, чтобы предоставлять клиентам и компании высочайший уровень обслуживания".

Реализация этой новой политики запланирована на 2 января 2025 года.

Ранее Джесси выступал за то, чтобы сотрудники работали в офисе, объясняя, что физическое присутствие укрепляет корпоративную культуру.

Он признал сложности воссоединения тысяч сотрудников по всему миру, выразив в меморандуме 2023 года, что они предоставят необходимым командам время для разработки стратегии.

В том же духе Джесси повторил эту точку зрения год спустя, написав в понедельничном меморандуме, что "мы все еще верим в значительные преимущества сосуществования в офисе" и что он наблюдал, как члены команды учатся, имитируют и укрепляют нашу культуру более эффективно; совместная работа, мозговой штурм и инновации становятся более простыми и плодотворными; обучение и обмен знаниями становятся более гладкими; и команды, как правило, более связаны.

Несоблюдение настоящей политики может поставить под угрозу перспективы продвижения сотрудников Amazon. Исключения, разрешающие удаленную работу, будут подвергнуты дальнейшему рассмотрению со стороны высшего руководства.

Сотрудники Amazon проявили сопротивление этому распоряжению. В 2023 году некоторые сотрудники штаб-квартиры организовали забастовку в Сиэтле, выражая несколько опасений, таких как давление на возвращение в офис хотя бы три дня в неделю. Эта забастовка произошла несколько месяцев после того, как компания подтвердила увольнение примерно 27 000 сотрудников, растянутое на несколько раундов увольнений.

Несмотря на то, что организации в определенных отраслях, в частности на Уолл-стрит, делают акцент на полном возвращении, большинство компаний ослабили давление на то, чтобы сотрудники работали в офисе пять дней в неделю. Согласно опросу CEO от Конференции советников, проведенному в начале года, только 4% американских CEO и 4% мировых CEO планируют сделать приоритетом полное возвращение сотрудников в офис.

Новая политика существенно повлияет на бизнес-операции Amazon, так как она побуждает сотрудников работать гибко и оставаться на связи.

Соблюдение этой политики является критически важным для сотрудников, стремящихся к профессиональному росту в Amazon, так как несоблюдение может повлиять на их шансы на продвижение.

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