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ОбществоНовостиДжордж Клуни

Амал и Джордж Клуни привлекают внимание

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Смело продемонстрировать изящество: Амал и Джордж Клуни
Смело продемонстрировать изящество: Амал и Джордж Клуни

Амал и Джордж Клуни привлекают внимание

Амаль и Джордж Клуни было чем похвастаться в Венеции: помимо презентации своего последнего фильма "Тендер Бэ́р", голливудский суперзвезда также праздновал свою 10-ю годовщину свадьбы с супругой Амаль. На красной ковровой дорожке пара сияла.

В воскресенье вечером на Венецианском кинофестивале состоялся грандиозный выход пары на премьеру фильма Джорджа, где он блистал в классическом черном костюме с бабочкой и лаковыми туфлями.

Между тем, Амаль, известный правозащитник, приковала взгляды к себе в ярком модном желтом платье. Длинное в пол платье с облегающим лифом и пышной оборчатой юбкой было украшено большим количеством кружева. Она дополнила образ роскошными каплевидными серьгами и блестящей клатчем.

Вместе пара позировала на красной ковровой дорожке с соратником Джорджа по фильму "Тендер Бэ́р", Брэдом Питтом, с которым они ранее работали над фильмами, такими как "Оушен" трилогия, "Сжечь после прочтения" и "Исповедь опасного ума". Подруга Питта, Инес де Рамон, также присутствовала. По словам журнала People, группа попала на красную ковровую дорожку после совместного ужина в ресторане Ristorante Da Ivo в Венеции.

Личные связи с Венецией

Помимо фильма, Клуони есть свои причины праздновать время, проведенное в Венеции. Гордые родители близнецов, родившихся в 2017 году, отметят свою 10-ю годовщину свадьбы 27 сентября. Амаль блистала в наряде из французского кружева от Оскара де ла Рента, когда шла по проходу в итальянском городе, известном своими водными путями.

Венеция имела особое значение для Клуони и до свадьбы. В 2017 году они впервые появились вместе на публике в городе после рождения своих детей, Александра и Эллы, на премьере "Субурбикон". Недавно пара посетила ежегодные DVF Awards в августе 2023 года, где Амаль получила премию DVF Leadership от дизайнера Дианы фон Фюрстенберг.

Соратник Джорджа по фильму "Тендер Бэ́р", Брэд Питт, присоединился к праздничному событию на красной ковровой дорожке, вспоминая их прошлые сотрудничества в фильмах, таких как "Оушен" трилогия и "Сжечь после прочтения". Амаль и Джордж Клуни, отмечая свою 10-ю годовщину свадьбы, выглядели сияющими и стильными, с Джорджем в классическом черном костюме и Амаль в ярком желтом платье.

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