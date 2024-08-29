- Альтернативный способ решения проблем в учреждениях помощи

Ландшафт-Пфальц создал ресурс для решения вопросов и разногласий в домах престарелых. Жители могут обратиться к Свену Лефковицу, базирующемуся в Министерстве социальных служб, семьи и сообщества, как объявила министр социальных служб Дёрте Шалль (СДПГ).

Этот беспристрастный и независимый посредник стремится эффективно урегулировать споры или предотвратить их возникновение, как указано Лефковицем.

Он может вмешаться и посредничать, если получит разрешение от жителей, назначенных опекунов или законных представителей. Лефковица можно связаться по телефону 06131-967295 или отправив письмо по адресу [email protected] для первоначальной консультации.

Создание этого ресурса Ландшафт-Пфальцем является частью более широкой социальной политики, направленной на повышение благополучия жителей домов престарелых. В рамках этой социальной политики также предусмотрено наличие контактного лица для жителей, такого как Свен Лефковиц, для решения любых споров или вопросов.

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