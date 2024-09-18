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Альтернативный метод проверки: пропущено подтверждение SMS

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Разоблачённое обманывание: обманчивые SMS сообщения призывают переключиться на другого провайдера...
Разоблачённое обманывание: обманчивые SMS сообщения призывают переключиться на другого провайдера связи

Альтернативный метод проверки: пропущено подтверждение SMS

Людей сейчас пытаются навязать энергопакеты через звонки и SMS. Если вы получили коммерческое предложение, за которым последовало SMS, будьте осторожны. Не нажимайте на ссылку! И если вы нажали? Вот что нужно сделать дальше.

Сначала вы получаете коммерческое предложение, затем SMS - якобы предлагающее выгодный тариф от нового поставщика. Вам предлагается подтвердить переход к новому поставщику, нажав на ссылку. Люди часто подписывают контракт, даже если просто нажали из любопытства.

Центр потребительского совета Нижней Саксонии предупреждает об этой тактике, так как получил много жалоб. Будьте осторожны, если звонившие представляются как Центр потребительского совета, Федеральное сетевое агентство или местные поставщики энергии. Не верьте их заявлениям и не сообщайте свой номер счетчика, адрес или имя по телефону.

Однако часто следует SMS. Звонившие используют это, чтобы получить письменное подтверждение перехода к новому поставщику. "В наших консультациях мы обнаружили, что люди не знали, что нажатие на ссылку означает согласие на контракт. Обычно они просто хотели изучить предложение или понять объявленную ставку", - объясняет Рене Цитлов-Цахл, эксперт по энергетическому праву в Центре потребительского совета Нижней Саксонии.

Цитлов-Цахл предупреждает об этих SMS, так как они могут быть формой смс-фишинга - киберугрозы через SMS, также известной как фишинг. Отправители могут пытаться получить доступ к конфиденциальной информации или установить приложения на вашем телефоне.

Кроме того, Цитлов-Цахл советует не подписывать ничего на телефоне, так как условия контракта трудно проверить таким образом.

Каково правовое положение?

В теории, контракт становится юридически обязательным только после подписания обеими сторонами в письменной форме. Нажатие на ссылку не может считаться согласием, argue consumer advocates. Однако если клиентов направляют на страницу с формой контракта, контракт может быть подтвержден подписью на телефоне.

Однако у клиентов есть право на отказ, и поставщики должны информировать об этом. Даже если звонившие заявляют обратное, право на отказ действует в течение 14 дней после подписания контракта. Если клиентов не проинформировали должным образом, срок отмены может быть продлен до 1 года и 14 дней, согласно Цитлову-Цахлу.

Что делать, если вы не хотите контракт?

Оспаривайте контракт и отменяйте его как можно скорее. Также запросите доказательства - конкретного подписания контракта и правильных инструкций по отмене. Потребители могут использовать бесплатное образное письмо из Центра потребительского совета Нижней Саксонии для этой цели.

Кроме того, consumer advocate Цитлов-Цахл советует: собирайте доказательства - делайте скриншоты, так как дальнейшие документы могут не отправляться автоматически. Лучше документировать подписание контракта самостоятельно, если вам придется защищаться от него позже.

После получения звонка и SMS, предлагающих выгодный тариф от нового поставщика, будьте осторожны, если звонившие представляются как поставщики энергии. Важно не подписывать контракт, не тщательно изучив условия и положения, так как простое нажатие на ссылку может неосознанно согласиться на контракт.

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