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ПолитикаНовостиПартия "Альтернатива для Германии"

Альтернатива для Германии (AfD) не имеет права вето в Саксонии.

 and  Melissa Williams
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Альтернатива для Германии (AfD) не имеет права вето в Саксонии.

Извините, но в расшифровке результатов выборов в Саксонии произошла ошибка. Сначала партии AfD и CDU получили больше мест, а SPD и Зеленые потеряли. Сейчас предварительные результаты пересматриваются - что привело к серьезным изменениям.

По словам избирательной комиссии, техническая ошибка привела к неправильному распределению мест. После переоценки AfD лишается права вето в штате, а также CDU терпит небольшой удар, теряя одно место. С другой стороны, и Зеленые, и SPD получают дополнительное место в земельном парламенте Саксонии. Право вето AfD позволяло им блокировать определенные законы штата, которые требовали единодушного одобрения двух третей всех парламентариев.

Подробнее, в Саксонии и других федеральных землях, такие фигуры, как конституционные судьи и главы государственных аудиторских офисов, назначаются большинством в две трети всех членов парламента. Это позволяло этим позициям оставаться незанятыми без согласия AfD. Кроме того, законодательные собрания штатов не могли распускаться без их одобрения.

Пересмотренные результаты показывают, что AfD больше не будет иметь права вето в земельном парламенте Саксонии из-за потери места. Несмотря на первоначальные успехи, CDU также терпит небольшой удар, теряя одно место в земельном парламенте Дрездена.

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