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Федеральные земли ГерманииНовостиКража

Альпаки, выкраденные из загородок

Предварительный поиск питомца не дал результатов. Владыка отвергает идею, что оно могло убежать.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- Альпаки, выкраденные из загородок

Неизвестные лица украли ламу из своего вольера в Нидер-Варолдерне, расположенном в Верхней Гессен (регионе Вальдек-Франкенберг). По словам полиции, поиски животного, в том числе с помощью дронов, пока не привели ни к каким результатам. Похищение, по-видимому, произошло где-то между субботней ночью и воскресным утром. Владелец исключил возможность самостоятельного побега животного. Точный способ, с помощью которого похитители унесли ламу, остается загадкой.

Полиция расследует необычное похищение ламы из ее вольера, которое, как сообщается, произошло между субботней ночью и воскресным утром. Несмотря на масштабные efforts, в том числе использование дронов, животное все еще не найдено, что указывает на то, что похитители, возможно, имели стратегический план.

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 and  Max Becker
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 and  Lauren Adams
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